إبراهيم نجم: المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء له تأثير حقيقي ودائم على المجتمعات

في لحظة عظيمة من لحظات ختام مؤتمر الإفتاء اجتمع الحاضرون والمشاركون أمام الحكمة والرؤية الاستراتيجية للدكتور إبراهيم نجم، المستشار الإعلامي لمفتي الجمهورية، والأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم. فقد ألهمنا العام الماضي بسبع كلمات، ولكن هذه السنة، غاص بعمق في عالم واحد فقط - عالم "استراتيجية المحيط الأزرق". هذه الاستراتيجية، التي وُجِدت في صفحات كتاب نفيس نشره عالِمٌ في جامعة هارفارد، تشكّل نقطة الانطلاق للنهوض بقادة اليوم وغدٍ.

ختام المؤتمر الدولي الثامن للإفتاء

واستعرض الدكتور نجم في كلمته خمسة محاور من كتاب استراتيجية المحيط الأزرق وهي الإدارة أو ضرورة وجود قيادة رشيدة والمحور الثاني رأس المال البشري والاستثمار فيه وثالث محور هو الإنتاجية المتحصلة والمحور الرابع هو شركاء النجاح والمحور الخامس دائرة التأثير وهو مهم لأن الإنتاجية تتطلب دوائر التأثير وهذا كله ينطبق على استراتيجيات الإدارة الحكيمة للرئيس السيسي، ولإدارة فضيلة المفتي داخل الدار والأمانة العامة.



وأكد أننا لن نصل بمفردنا بل سنحتاج إلى شركاء مخلصين وملهمين. هؤلاء الشركاء هم من يمنحوننا الدعم والتحفيز الذي نحتاج إليه للوصول إلى القمة، وهؤلاء هم المشاركون والداعمون.

واختتم فضيلته بالتأكيد على أن الإنسان يحتاج إلى دوائر تأثير قوية لتحقيق النجاح. هذه الدوائر تمثلها الجهود المشتركة والتعاون بين الأفراد والمؤسسات. لذلك، نجد أنفسنا هنا، في هذا المكان المبارك، نرى معًا كيف يمكن لفعاليات مثل مؤتمر الإفتاء الثامن العالمي أن تحقق تأثيرًا حقيقيًا ودائمًا على المجتمعات. وفي هذا السياق، استدل بالكلمات النبيلة للنجم الكبير محمد صلاح حول فلسطين إن تلك الكلمات التي جذبت مئات الملايين في ساعات تجعلنا ندرك أهمية دائرة التأثير والمساهمة الجماعية، مؤكدًا على أنه يجب أن نكون واثقين أن الجهود الصغيرة التي نبذلها جميعًا عظيمة ونافعة.