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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الأوقاف يكرم 15 من أئمة المساجد والعاملين والإداريين بالبحر الأحمر

صوره موضوعية
صوره موضوعية

كرم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، 11 من الأئمة والقائمين على المساجد الحاصلة على اعتماد الجودة بمدينة الغردقة، و4 من العاملين والإداريين والواعظين بمديرية أوقاف البحر الأحمر، بمنحهم شهادة تقدير ومبلغ مالي 5 آلاف جنيه، وذلك بحضور عدد من قيادات الأوقاف بالبحر الأحمر.

جاء ذلك على هامش زيارة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف اليوم إلى مدينة الغردقة وأداء صلاة الجمعة من مسجد الميناء الكبير بالغردقة، مؤكدا في كلمة ألقاها أثناء التكريم على مجالس إدارات وأئمة مساجد التى حصلت على الجودة، بضرورة الحفاظ على المساجد وكذلك الحفاظ على نظافتها بشكل دورى، وحض مجالس الإدارات الأخرى بالحفاظ على المساجد المختلفة للحصول عل شهادة الجودة.

 

البحر الأحمر اخبار محافظات وزير الاوقاف الغردقة

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