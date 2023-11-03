مصطفى الفقي لـ"حبر سري": أبو عبيدة "بعبع" لإسرائيل ومهمة المقاومة العمل الاستباقي

اكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن حزب الله هو تجمع شيعي والدفاع عن الفلسطينيين كمنطقة سنية تختلف ومن الممكن أن يكون هناك أمور وأهداف أخرى لحزب الله، مشددًا على أن بيروت كأنها طهران والوضع يشعرك بأن حزب الله هي قاعدة إيرانية في لبنان.

وأوضح "الفقي"، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الشعب اللبناني هو من يدفع الثمن بسبب وجود حزب الله في لبنان، مؤكدًا أن لبنان تعاني، وكان من المتوقع في بداية الحرب أن لا تدخل في هذه الحرب بسبب الاسطول الأمريكي، مشددًا على أن هناك مناوشات على الحدود اللبنانية مع الاحتلال الإسرائيلي فقط ولن يكون هناك دخول كامل لحزب الله في الحرب.



وأشار إلى أن المتحدث باسم كتائب القسام أبوعبيدة هو "بعبع" لإسرائيل، موضحاً أن مهمة أي مقاومة هو إحداث القلق للطرف الآخر والعمل الاستباقي، موضحًا أن الانفاق ليست شئ بسيط وغرف عمليات وتسير بها كل شئ وهذا الأمر ليس طبيعي.