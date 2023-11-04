ضبط طن فول سوداني غير صالح في حملة بالقليوبية

شن مكتب مراقبة الأغذية ببنها التابع لمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية حملة تفتيشية على أحد المنشآت الغذائية؛ وذلك بناءً علي توجيهات الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية.



وقالت الدكتورة فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي أن الحملة أسفرت الحملة عن ضبط 40 شيكارة فول سوداني، بوزن 25 كجم للشيكارة الواحدة، ما يعادل طن فول سوداني غير محتفظ بخواصه الطبيعية.



وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات الموجودة بالمنشأة، وتوصية الجهات المعنية بغلق المنشأة لوجود خطر داهم علي الصحة العامة، وتم عرض المضبوطات على النيابة العامة للنظر والتصرف.