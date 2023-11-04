من تجارة العملة.. الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بـ10 ملايين جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بغسل أموال حصيلة ممارسته نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء العقارات - تأسيس نشاط تجارى – شراء السيارات”.

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 10 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.