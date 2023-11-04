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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المقاومة اللبنانية تنجح في إسقاط منطاد تجسس إسرائيلي

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت قناة الميادين أن المقاومة اللبنانية تمكنت من استهداف وإسقاط منطاد تجسس إسرائيلي كان قد رفعه الاحتلال فوق موقع مسكاف عام.

كما استهدفت المقاومة عدداً من المواقع و النقاط "الإسرائيلية" على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

وقصفت المقاومة في لبنان أيضا  بشكل متزامن المواقع العسكرية الإسرائيلية وكان اعنفها على موقع جل العلام


من جانبها، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة  شمال بلدة الماري و أخرى استهدفت أطراف بلدة كفرشوبا و3  اخريات استهدفت أطراف بلدة طير حرفا.

كما استهدفت غارة إسرائيلية عيتا الشعب وتصاعدت أعمدة الدخان من أطراف بنت جبيل.

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