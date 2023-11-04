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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تجربة محاكاة حية لكيفية تعامل الأجهزة المعنية مع سقوط الأمطار بالقاهرة

صدى البلد

شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة تجربة محاكاة حية لكيفية تعامل الأجهزة المعنية مع سقوط الأمطار التى قامت بها شركة الصرف الصحى بميدان جاردينيا بمدينة الأمل "عزبة الهجانة سابقًا" بحى شرق مدينة نصر وذلك في إطار استعدادات محافظة القاهرة لاستقبال موسم الأمطار.
شملت التجربة غمر المنطقة بكمية كبيرة من المياه للتأكد من قدرة البالوعات على تصريفها ، وكذلك اختبار قدرة الشفاطات والأجهزة المعاونة على التعامل السريع مع الحدث والتنسيق مع كافة الجهات المعنية .


وأشار محافظ القاهرة إلى أن  المحافظة استعدت مبكرًا لموسم سقوط  الأمطار حيث بدأت أعمال المراجعة الدورية لصلاحية جميع بالوعات صرف الأمطار بالقاهرة منذ أكثر من ٣ أشهر ، مشيرًا إلى وجود ما يقارب من ٢٣ ألف بالوعة منتشرة بكافة أحياء القاهرة منها ٢٩٠٠ بالوعة جديدة دخلت الخدمة هذا العام .


وأكد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار التنسيق بين هيئة النظافة والصرف الصحى ورؤساء الأحياء للتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الامطار المنتشرة  بكافة شوارع ومناطق العاصمة والتأكد من صلاحيتها ورفع كفاءة محطات الرفع لزيادة القدرة الاستيعابية للمنظومة لاستقبال اكبر كمية من مياه الامطار ، والتنبيه على عمال النظافة بالحرص على نظافة بالوعات الأمطار وعدم إلقاء القمامة والأتربة بها ، ومعاونة عمال النظافة لشركة الصرف الصحى فى كسح تجمعات المياه التى لا تحتاج للشفاطات .


رافق المحافظ - خلال التجربة - د.إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقةالشرقية، وم.عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي، وم.مصطفى الشيمي رئيس مجلس إدارة شركة مياه القاهرة، واللواء وائل سعدة وكيل وزارة التنمية المحلية والمشرف على إدارة الأزمات والكوارث والسلامة العامة بالوزارة، وعدد من قيادات المحافظة. 

وطالب محافظ القاهرة بتنفيذ مواقف افتراضية طارئة لهطول الأمطار بعدد من الأحياء للتدريب على سرعة تحرك الجهات المعنية وانتشارها وتعاملها مع الحدث وكيفية التنسيق السريع فيما بينها لرفع آثار الأمطار من خلال مركز  سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وإدارة الأزمات.


وشدد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء باستمرار رفع حالة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار خلال فصل الشتاء والتعامل الفورى مع التغييرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة ،  واتخاذ خطوات استباقية للتعامل مع احتمالات سقوط الأمطار مؤكدًا ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الارصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كافة الأحياء على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنباً لوقوع ازمات مع ربط كافة غرف عمليات الأحياء بمركز  سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة للتعامل الفورى مع أى طارئ .


وأضاف محافظ القاهرة أنه تم وضع خطة للانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ للتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه في أي موقع  من خلال التنسيق بين الاحياء وفروع شركة الصرف الصحى وشركة مياه القاهرة وهيئة النظافة والحماية المدنية والمرافق ، وتنفيذ خطة المحافظة التى تم وضعها لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافوري والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق ومناطق تجمعات الأمطار طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية ، والتأكد من صيانة الشفاطات المتوافرة بالأحياء لتسهيل إزالة اى تجمعات مائية بما لايؤثر على انتظام الحركة المرورية او غلق الشوارع .


وأكد محافظ القاهرة على ضرورة متابعة جاهزية محطات الصرف الصحي من حيث تشغيلها ورفع كفائتها وصيانتها الدورية ، مع التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري نحو إتخاذ إجراءات تطهير  مخرات السيول والمتابعة الدورية لرفع أى مخلفات بها أولاً بأول بالتنسيق مع الأحياء المتواجدة بها مخرات ( حلوان والمعصرة والتبين وطرة والمعادي و١٥ مايو )  والتأكد من إستعدادات تلك المخرات لإستقبال السيول المتوقعة حال حدوثها ،  والتنسيق مع مسئولى الإنارة المركزية و مسئولى الإنارة بالأحياء لمراجعه الأسلاك و الكابلات المكشوفة وسرعة تغطيتها حرصًا على حياة وسلامة المواطنين والتنسيق مع شركات الكهرباء لعزل أكشاك الكهرباء والتأكد من إغلاقها بإحكام .

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