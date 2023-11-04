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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في أربعة اجتماعات متتالية.. محافظ الغربية يناقش مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية  اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، أربعة اجتماعات متتالية مع الشركات المنفذه لمشروعات المحافظة لمتابعة الموقف الحالي لكافة الأعمال المتبقية بالمشروعات الجاري تنفيذها في نطاق المحافظة وتقديم التيسيرات والدعم اللازم لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروعات المستهدفة، في إطار المتابعة المستمرة والدورية للمشروعات.

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وناقش محافظ الغربية في اجتماعه الأول مع رئيس حي ثان المحلة والشركة المنفذة مستجدات الأعمال بكورنيش المحلة الجديد الذي يتم إنشاؤه على ثلاث مراحل بطول 6.8 كم وعرض 18 مترا، الأولى بداية من مسجد السيدة رقية وحتى المجمع الصناعي، الثانية بداية من المجمع الصناعي وحتى الهويس، والثالثة كمحور مروري يمتد من منطقة الهويس وحتى طريق محلة أبو علي- سمنود.

وفي اجتماعه الثاني ناقش محافظ الغربية مع رئيس حي أول والشركة المنفذة مستجدات الأعمال بإنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد الذي يتكون من دور أرضي وخمسة أدوار على مساحة 2842 متر مربع داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة.

وأشار المحافظ إلى أن المبنى مصمم على أحدث الطرق ليلبي احتياجات المواطنين بالمحلة، إذ يضم مكتب لمحافظ الغربية، قاعة اجتماعات كبرى، مركز خدمة مواطنين متطور، مجلس شعبي محلي، وإدارات خدمية تعمل بشكل مميكن لتقديم جميع الخدمات والمعاملات للمواطنين بشكل ميسر.

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كما ناقش مستجدات الأعمال في تطوير موقف السيارات بطلعت حرب التي تشمل توسعة الموقف وإعادة تأهيله بشكل حضاري وزيادة طاقته الاستيعابية للسيارات وتطوير مداخل ومخارج الموقف بما يضمن سهولة وانسيابية الحركة به بالإضافة إلى مناقشة الأعمال الجارية بسوق طلعت حرب.

وفي اجتماعه الثالث ناقش المحافظ مع رئيس مركز ومدينة كفر الزيات والشركة المنفذة نسب تنفيذ محور النعناعية بكفر الزيات وذلك للوقوف على نسب تنفيذ المشروع وتذليل أية عقبات قد تواجه الأعمال للانتهاء منها وفق الجداول المحددة.

وتقوم المحافظة بإنشاء طريق محور النعناعية بمدينة كفر الزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وفي اجتماعه الأخير ناقش المحافظ مع الشركة المنفذة رصف محور طريق المعامل بطنطا، والذي يتم إنشاؤه من خلال تغطية ترعة المعامل ورصف الطريق بطول 1800 متر وعرض 9 أمتار ليسهل حركة المرور بطريق طنطا السنطة القديم من خلال ربط مدخل طنطا من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم فضلا عن مناقشة مشروع رصف شارع البحر بالمحلة الكبرى ومشروع كوبري المشاة بشارع البحر.

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ووجه المحافظ خلال الاجتماعات بضرورة تسريع معدلات الأداء والعمل بالتوازي للانتهاء من جميع الأعمال المتبقية بالمشروعات، وضرورة المتابعة المستمرة والميدانية للمشروعات التي يجرى تنفيذها والتأكيد على مسئولي الشركات المنفذة للأعمال بمراعاة معايير الجودة في التنفيذ وسرعة إنهاء الأعمال وفقا للخطة الزمنية.

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أحتياجات المواطن احتياجات المواطنين المشروعات المستهدف بالمحلة الكبري بروكسى حركة المرور رئيس حي ثان المحلة دكتور طارق رحمى

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