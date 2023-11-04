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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"الصحة الفلسطينية" تكشف سبب اللجوء لعمل مقابر جماعية لشهداء القصف على غزة..فيديو

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي

علق الدكتور منير البرش، مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية، على ارتكاب قوات الاحتلال مجزرة جديدة باستهداف مدرسة الفاخورة، بـ4 صواريخ، ما أسفر عن ارتقاء شهداء ووقوع إصابات.

وقال، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "جيش الاحتلال يتعمد استهداف المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء والبنى التحتية".

وأضاف: "استشهد أكثر من 60 طبيبًا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع"، وأكد منير البرش أن انقطاع الكهرباء عن ثلاجات الموتى أسفر عن تعفن الجثث وخروج الدود منها، الأمر الذي دفعهم للتفكير في المقابر الجماعية.

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