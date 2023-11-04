مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.. 150 شهيدًا وجريحًا فى مدرسة الفاخورة بجباليا

كشفت منى عوكل، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، تفاصيل ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجزرة جديدة، بعدما قصفت بشكل متعمد مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا في قطاع غزة.

وقالت المراسلة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك نحو 150 شهيدًا وجريحًا نتيجة استهداف الاحتلال لمدرسة الفاخورة.

وأضافت منى عوكل: "جيش الاحتلال استهدف محيط مدرسة الفاخورة أكثر من مرة"، مؤكدة أن جيش الاحتلال استهدف مدرسة الفاخورة بـ4 صواريخ.

وتابعت: "تم استهداف بوابة مستشفى ناصر للأطفال، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين، كما تم استهداف شقة في وسط غزة، ما أدى إلى سقوط شهداء ووقوع إصابات".