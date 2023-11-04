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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اللمسات الأخيرة لانطلاق مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بمكتبه المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي والسيناريست ضياء دندش عضو اللجنة العليا للمهرجان حيث ناقش المحافظ الاستعدادات النهائية للدورة الثامنة للمهرجان التي تنطلق من 25 حتي 30نوفمبر الجاري.. وأكد المحافظ ضرورة الحفاظ علي هوية المهرجان منذ انطلاقه ..واستعرض أيضًا أسماء كبار الضيوف من مصر ومختلف دول العالم.

وأجري اللواء خالد فوده اتصالا هاتفيًا مع الدكتوره نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة وتم الاتفاق علي الخطوط العريضة للدورة الثامنة وأعربت الوزيرة عن تفاؤلها بأن تكون دورة متميزة كعادة المهرجان وأكدت حضورها الافتتاح.

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وأكد فوده توفير كافة الإمكانيات اللوجستية التي يحتاجها المهرجان وتوفير الدعم اللازم للدورة الثامنة حيث يعتبر الأب الروحي للمهرجان.

المهرجان يترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب و يرأس اللجنة العليا المايسترو نادر عباسي وتحمل دورته الثامنة اسم الدكتورة سميرة محسن وتديره الدكتورة إنچي البستاوي ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء.أ.ح. خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

خالد فودة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مازن الغرباوي المخرج مازن الغرباوي مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

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