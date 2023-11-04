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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"أيادي مصر".. وزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية يفتتحان معرضا لتسويق المنتجات اليدوية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت معرض الدقهلية الثاني لمبادرة "أيادي مصر " لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية والمقام بحديقة شجرة الدر بالمنصورة ويستمر لمدة أسبوع .

يأتي ذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الأسرة المصرية في مجال الصناعات اليدوية والحرفية لزيادة معدل الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الدخل ، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن ، وفي إطار خطة وزارة التنمية المحلية بشأن العمل على تسويق مشروعات الحرف اليدوية للمرأة والأسرة المصرية وتوفير مدخلات الإنتاج ، مع تنظيم وتيسير المعاملات التجارية باستخدام السوق الإلكترونية شاملة العرض والتسويق والتجارة من خلال المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة " منصة أيادي مصر " .

وعقب الإفتتاح تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية المعرض حيث استعرض المشاركين المنتجات والمعروضات وأشادوا بمستوى المنتجات المعروضة وأسعارها وجودتها.

وقدم العارضون الشكر لوزير التنمية المحلية علي إتاحة الفرصة لهم للانضمام لمبادرة " أيادي مصر " والمشاركة في المعارض التي تنظمها الدولة .

وحضر افتتاح المعرض الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط واللواء أحمد عرفات رئيس قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد.

وأشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلى الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لمنصة " أيادى مصر " الالكترونية لما لها من دور مهم في خلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوي معيشة الأسر .

وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة تعمل في إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها لمنصة " أيادى مصر " والاستمرار في تطويرها وتوسيع نطاقها لزيادة المنتجات المعروضة عليها وفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلى والدولى مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم جهود الدولة في القضاء على البطالة .

وأوضح اللواء هشام آمنة أن عدد المنتجين والحرفيين على منصة " أيادى مصر " شهد ارتفاعا حيث وصل الي حوالي ١٨٠٠ حرفي، كما زاد عدد المنتجات المسجلة لأكثر من ٧٣٠٠  منتج متنوع من جميع المحافظات .

ووجه وزير التنمية المحلية بتقديم كل سبل الدعم من الوزارة والمحافظة لصغار المنتجين والعارضين بالدقهلية بما يساهم في توسيع أنشطتهم وزيادة فرص العمل في صناعاتهم وكذا إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية وتطوير منتجاتهم بصورة مستمرة عن طريق الشركات المتخصصة في هذا المجال وتوفير معارض دائمة لعرض منتجات بما يساهم في زيادة المبيعات والتصدير للخارج .

من جهته أكد محافظ الدقهلية أن الرئيس السيسي يولي أصحاب المنتجات اليدوية والتراثية اهتماما بالغا من خلال تقديم الدعم الكامل لهم ومنذ اول يوم عمل له عمل علي توفير كافة متطالبتهم ووجه بوضع خطة لتسويق منتجاتهم لتشجيعهم علي مواصلة الإنتاج . 

وقال " مختار " إن الحرف اليدوية كنز من كنوز مصر وثروة قومية لابد من الحفاظ عليها من الانقراض ودعمها فقد عرفتها الدولة المصرية منذ أقدم العصور فهي تعبر عن عادات وتقاليد حرف مصرية قديمة .

وأشار " مختار " الي أن المحافظة تقدم الدعم الكامل لأصحاب الحرف اليدوية لتشجيعهم علي زيادة معدل الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة من خلال إقامة معارض لعرض منتجاتهم وتوفير كافة السبل والدعم لمشاركتهم في المعارض الكبري علي مستوي الجمهورية ومعرض تراثنا وغيره من المعارض ، بالإضافة إلي عرض منتجاتهم يوميا علي المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية " أيادي مصر" .

يشار إلى أن " محافظة الدقهلية " قامت بتخصيص رقم وتس أب ( ‏‪01012113117‬‏) وايميل الكتروني ( [email protected] ) لسهولة تواصل أصحاب تلك المنتجات مع المحافظة وإرسال صور المنتجات لرفعها علي المنصه لتسويقها وبيعها .

جدير بالذكر  أيضا أن مشروع ايادي مصر يتم بالتنسيق مع (برنامج الأغذية العالمي wfp ) و ( شركة اي  أسواق مصر التابعة لمجموعة اي - فايننس الوطنية ) ، وتدير شركة E أسواق مصر خدمة إدارة وتشغيل المنصة الإلكترونية لكافة مراحلها ، وهي المسؤلة عن ( تلقي طلبات المنتجات وتدبيرها وتسويقها حتي تصل للمشتري وتحصيل الثمن وإيداعه في حساب بنكي او كارت ميزه ) عن طريق البرنامج اللوجستي وتوفير كتالوج اون لاين لمدخلات ومستلزمات الإنتاج والخدمات المعاونة ، كما تقدم هذه الشركة خدمة الإقراض للمنتجين، وانواع المنتجات المطلوب تسويقها علي المنصة الإلكترونية هي كالآتي ( فخار - خزف - جلود - خشبية - معدنية - كروشيه - تطريز ......).

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وزير التنمية المحلية محافظ الدقهلية معرض الدقهلية ايادى مصر هشام امنة

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