مصادر لبنانية: إسماعيل هنية التقى المرشد الإيراني قبل أيام

زار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، طهران قبل أيام، بحسب تقرير لقناة الميادين الإخبارية اللبنانية.

واستند التقرير إلى تصريح لممثل حماس في لبنان أسامة حمدان، حيث أكد التقرير أن هنية التقى خلال الزيارة بالمرشد الإيراني علي خامنئي.

وصرح هنية اليوم ، بقوله أن المقاومة لم تكشف بعد عن كل ما لديها من أوراق.

من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن غزة يجب أن تكون جزءا من دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بمجرد انتهاء الحرب، وإن أنقرة لن تدعم أي خطط "لمحو الفلسطينيين تدريجيا" من التاريخ.

وصعدت تركيا بشكل حاد انتقاداتها لإسرائيل مع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، لدعم حل الدولتين واستضافة أعضاء من حماس.

ودعت تركيا، إلى وقف فوري لإطلاق النار وعرضت إنشاء نظام لضمان ذلك.

وفي حديثه للصحفيين ، كرر أردوغان انتقاداته للدول الغربية لدعمها لإسرائيل، قائلا إن ثقة أنقرة في الاتحاد الأوروبي "اهتزت بشدة".

وقال أردوغان: "بمجرد الانتهاء من كل ما يحدث، نريد أن نرى غزة كمنطقة مسالمة وجزء من دولة فلسطينية مستقلة، وفقا لحدود عام 1967، ووحدة أراضيها، وعاصمتها القدس الشرقية"، نقلاً عن إذاعة خبر تورك وآخرين يوم السبت.