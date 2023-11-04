الأمم المتحدة تدعو الاحتلال لوقف قتل المدنين في قطاع غزة

دعت الأمم المتحدة ، اليوم السبت، الاحتلال الإسرائيلي لوقف قتل المدنيين في غزة.

وقالت الأمم المتحدة أن الأطفال والنساء في غزة يتعرضون للقصف والحصار والحرمان من حقوقهم الأنسانية والمدنية.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة استهداف مدرسة الفاخورة بلغت 15 شهيدا و70 مصابا حتى الآن.

قصفت القوات الإسرائيلية مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، كانت ملاذاً لآلاف النازحين الهاربين من القصف، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.

واستهدف الطيران الإسرائيلي مدرسة "أسامة بن زيد" التابعة للأونروا التي تؤوي آلاف النازحين في منطقة "الصفطاوي" شمال قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع العشرات من القتلى والجرحى.