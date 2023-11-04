اقتصاد الامارات| سوق أبوظبي العالمي ممثلاً لعاصمة رأس المال الأخضر في "COP28"

اعلن سوق أبوظبي العالمي عن استضافة النسخة السادسة من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام خلال فعاليات مؤتمر الأطراف “COP28” للأمم المتحدة، وذلك في إطار جهود تعزيز التعاون في مجال الاستدامة والتمويل على الساحة العالمية.

وبحسب ما اعلنته وكالة الأنباء الإماراتية “وام” فإنه من المقرر إقامو ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام في 4 ديسمبر 2023 تحت شعار "التمويل والتجارة والمساواة بين الجنسين برعاية الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28.

ومن المقرر تنظيم الحدث، الذي أسهم على مدار السنوات الست الماضية في دفع جهود تمويل المناخ، بالشراكة مع "مصدر" ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة التي تنعقد في نفس اليوم، حيث يهدف هذا التعاون إلى تقديم موقف موحد لإمارة أبوظبي ضمن مؤتمر الأطراف “COP28” بشأن تعزيز فرص الوصول إلى مصادر تمويل المناخ بكلفة معقولة بالتزامن مع وضع دولة الإمارات العربية المتحدة على مسار جديد في مجال الاستدامة وتعزيز النمو الشامل.

ويستند ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام هذا العام، إلى أربع ركائز استراتيجية، هي دعم أسواق رأس المال الأخضر، وتمويل الابتكار، وأسواق الكربون الأخضر، وقيادة التحول المناخي غير المتحيز.

وتضم القائمة الأولية للمتحدثين في الملتقى، الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، واللورد مايكل ماينيلي، عمدة مدينة لندن، بالإضافة إلى عدد من المتحدثين من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي يتقدمهم، إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية، إلى جانب ممثلين لعدد من كبرى الشركات العاملة في سوق أبوظبي العالمي، مثل “إيركربون للتداول - ACX ” و"مورجان ستانلي" و"إيفل" و بنك "بي أن بي باريبا" و"تيكيهاكابيتال" و"أوفست8" و"فورتكس".

ويكتسب مؤتمر الأطرف COP28، المقرر انعقاده في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو بدبي، أهمية إضافية خصوصاً كون العام 2023 يصادف "عام الاستدامة" في دولة الإمارات، وتؤكد استضافة سوق أبوظبي العالمي لفعاليات ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام في "يوم التمويل" خلال مؤتمر الأطراف “COP28”، على التزام دولة الإمارات بالاستدامة وطموحها لتعزيز مكانتها عالميًا في قطاع التمويل الأخضر.

وقال سالم محمد الدرعي الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي “تأتي استضافتنا لملتقى أبوظبي للتمويل المستدام خلال مؤتمر الأطراف COP28 هذا العام لتسليط الضوء على رؤية سوق أبوظبي العالمي التي تهدف إلى جعل أبوظبي عاصمة لرأس المال الأخضر، بالإضافة إلى كونها عاصمة لرأس المال.

وأضاف ”أننا في سوق أبوظبي العامي نحرص على تطوير منظومة شاملة لتمويل المناخ، حيث قام السوق بتطوير أول إطار تنظيمي للتمويل المستدام في المنطقة، إلى جانب استمرار جهوده لتعزيز علاقات التعاون مع الجهات الرئيسية في أبوظبي ودولة الإمارات وخارجها، سنواصل جهودنا لتجاوز النقص في وفرة رؤوس الأموال الموجهة لتمويل المناخ”.

من جانبه قال، محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة ‘مصدر‘: " نحن بحاجة إلى استكشاف آفاق وآليات جديدة في قطاع التمويل إذا ما أردنا تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة وفي هذا السياق، يسرنا في مصدر أن نتعاون مجدداً مع سوق أبوظبي العالمي لاستضافة هذا الملتقى المهم ضمن فعاليات الدورة الخاصة من أسبوع أبوظبي للاستدامة التي تقام خلال مؤتمر الأطراف COP28، حيث تعمل مصدر منذ أكثر من 17 عاماً على تطوير منظومات الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم من خلال مشاريعها الرائدة، وقد تمكنت مصدر في شهر يوليو الماضي من جمع تمويل بقيمة 750 مليون دولار أمريكي من خلال إصدار أولى سنداتها الخضراء في بورصة لندن.

وأضاف الرمحي أنه سيتم استخدام العوائد الصافية في تطوير مشاريع طاقة متجددة أكثر استدامة، لا سيما في دول الجنوب العالمي، بينما تستعد دولة الإمارات لاستضافة COP28، ستواصل مصدر العمل مع شركائها، لإيجاد حلول مبتكرة لضمان وصول التمويل المناخي إلى من هم في أمس الحاجة إليه.

يذكر أن سوق أبوظبي العالمي يضم العديد من الشركات التي تتصدر مشهد الاستدامة، بما في ذلك “ACX” التي تعد أول بورصة منظمة لتداول أرصدة الكربون في العالم، وصندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر، الذي اتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً له للاستفادة من الإطار التنظيمي لأسواق لرأس المال الخاص بالسوق. إلى جانب التزام السوق المستمر باستضافة فعاليات رائدة وتوفير منصات تعزز التواصل بين المختصين ورواد القطاع، مثل أسبوع أبوظبي المالي والذي يضم قمة الاستدامة “ R.A.C.E ”، وذلك بما يدعم مسيرة نمو قطاع التمويل الأخضر في المنطقة.

وتؤكد استضافة سوق أبوظبي العالمي لملتقى أبوظبي للتمويل المستدام خلال مؤتمر الأطراف COP28، على التزامه بأن يصبح وجهة رائدة لتمويل المناخ، وذلك بما يدعم تحديد مخرجات طموحة للمؤتمر في دولة الإمارات، حيث سيكون هذا الحدث الهام فرصة لاستعراض طموحات سوق أبوظبي العالمي الرامية لتلبية الاحتياجات العالمية لتمويل المناخ، وتعزيز مكانته كمركز للابتكار المالي المستدام.