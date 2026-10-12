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حيلة الأقفال الحديدية تقود مباحث جرجا لكشف سرقة 3 شقق لطبيب أسنان.. وضبط المتهم وإعادة المسروقات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حبس المتهم بسرقة 3 شقق لطبيب أسنان في جرجا بسوهاج.. والمباحث تستعيد المسروقات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بسرقة محتويات 3 شقق سكنية مملوكة لطبيب أسنان بمدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب نجاح الأجهزة الأمنية في كشف غموض الواقعة وضبطه واستعادة جميع المسروقات.

سرقة 3 شقق بعد غياب صاحبها

تعود تفاصيل الواقعة إلى اكتشاف طبيب الأسنان «أ. ع. م» تعرض 3 شقق سكنية مملوكة له داخل أحد العقارات للسرقة، عقب عودته بعد غياب استمر نحو 3 أشهر، ليكتشف اختفاء محتوياتها من شاشات تلفزيونية وملابس وأجهزة مطبخ ومنقولات منزلية متنوعة.

وعلى الفور، جرى إخطار الأجهزة الأمنية، التي بدأت تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية مرتكبها، في ظل اختفاء عدد كبير من محتويات الشقق الثلاث.

تحريات المباحث تكشف هوية المتهم

وجاءت جهود البحث تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء محمد الخولي، مدير المباحث الجنائية، والعميد طارق أبو سديرة، رئيس مباحث المديرية، بتكثيف التحريات لضبط مرتكبي الوقائع الجنائية.

وشكّل رجال مباحث قسم شرطة جرجا فريق بحث برئاسة الرائد محمد صفوت، رئيس مباحث القسم، وعضوية الرائد محمد القاضي والرائد عبد الرحيم السمان، لفحص كاميرات المراقبة وجمع المعلومات وتتبع خط سير مرتكب السرقة.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم، ويدعى «أ. ص. م»، ويعمل خراطًا ويقيم في عقار مجاور لمكان الواقعة، حيث كشفت التحريات عن استغلاله خبرته في التعامل مع الأقفال الحديدية وفتحها دون ترك آثار ظاهرة، بحسب المعلومات المتوافرة في القضية.

ضبط المتهم واستعادة المسروقات

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، كما نجحوا في تحديد مكان إخفاء المسروقات واستردادها بالكامل، لتتواصل الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.

وقررت جهات التحقيق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استكمال الإجراءات اللازمة لكشف جميع ملابسات الواقعة.

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