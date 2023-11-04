قيادي بالمقاومة الفلسطينية: الشعب الفلسطيني لن يقتنع أن السلام سيتحقق دون زوال الإحتلال

قال القيادي بحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" أسامة حمدان ، اليوم السبت، أن الشعب الفلسطيني لن يقتنع أن السلام سيتحقق دون زوال الاحتلال الإسرائيلي من على أرضه.

وأشار حمدان ، في تصريحاته إلى أن المواقف العربية الرسمية ضعيفة ولا ترقى إلى المستوى الذي يتطلبه حجم المجازر.

ودعا حمدان ، إلى الضغط على الولايات المتحدة للعمل من أجل وقف ما يتعرض له شعب فلسطين.

ولفت القيادي بحماس، إلى أن المقاومة واثقة من إلحاق الهزيمة بالاحتلال في هذه المواجهة.

وقال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية ،أن مستشفيات غزة تعاني وضعا كارثيا في ظل نقص الوقود والمواد الطبية.

وأضاف حمدان، خلال تصريحاته أن عدوان الاحتلال على الصحافة في غزة ممنهج ومبرمج والصحفيون في دائرة الاستهداف المباشر.

وأعلن أسامة حمدان، أنه تم تحييد المئات من جنود العدو بين قتيل وجريح والعدو يتكتم على خسائره، مضيفاً أنه لم يتمكن الاحتلال الصهيوني من تحقيق أي مكسب عسكري أو عملياتي في غزة، ويتكبد خسائر فادحة في عدوانه وجيشه يقف عاجزا أمام المقاومة.

ولفت قيادي حماس ، إلى أن ما يدخل من إغاثة عبر معبر رفح لا يكفي الحد الأدنى من الاحتياجات.

وأشار حمدان إلى أن المقاومة أستهدفت دبابة إسرائيلية جنوب غرب غزة بصاروخ من طراز "كونكورس".