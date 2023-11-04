شكري: نطالب بالتحقيق في انتهاكات الحرب على غزة للقانون الدولي

طالب وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، بالتحقيق في انتهاكات القانون الدولي التي تشهدها الحرب على غزة.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي لوزراء خارجية مصر والأردن والولايات المتحدة، المنعقد في عمّان.

وشدد وزير الخارجية، على وجوب وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، ، ودون أي شروط، مؤكدا رفض مصر للمعايير المزدوجة بشأن وقف إطلاق النار.

وأشار سامح شكري إلى أنه يجب على إسرائيل وقف تعطيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأكد وزير الخارجية، أنه يجب عدم التعامل بازدواجية مع استمرار القصف على قطاع غزة.

ولفت سامح شكري إلى أن مصر تبذل كل ما في وسعها لاستقبال وإدخال المساعدات لقطاع غزة.

وشدد وزير الخارجية على رفض مصر الكامل لأي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال شكري، إنه يجب العمل على استدامة وصول المساعدات إلى غزة، مؤكدا أن مصر لا تقبل تبرير سياسة العقاب الجماعي في غزة، فلا يوجد مبرر لما يحدث في هذا القطاع.