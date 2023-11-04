بأرخص سعر.. أفضل موبايل سامسونج بكاميرا 50 ميجابكسل وبطارية 5000 مللي أمبير

يواجه الكثير من محدودي الدخل عوائق كثيرة عند شراء هاتف ذكي مميز، حيث ارتفعت مؤخرًا أسعار الهواتف الذكية بشكل كبير، بما فيها هواتف الفئة المتوسطة والشباب، إلا أن هاتف Galaxy A13 من شركة سامسونج لا يزال يقدم قيمة كبيرة من حيث مواصفاته وسعره الرخيص.

سعر هاتف سامسونج Galaxy A13

ويبدأ سعر هاتف سامسونج Galaxy A13 في السوق المصري من حوالي 6 آلاف و75 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A13

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A13 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD ، قياس 6.6 بوصة، وبدقة 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع حماية للزجاج الأمامي من نوع Corning Gorilla Glass 5، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.



ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A13 كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل مع فلاش LED وميزات HDR وpanorama مع تسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل ، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 5 ميجابكسل.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A13 بمعالج من نوع Dimensity 700 من شركة ميدياتك التايوانية، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A13 على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات، مع منفذ شحن من نوع USB Type-C 2.0 ، مع ألوان الأبيض والأزرق والأسود والوردي.