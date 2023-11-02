وحش الفئة المتوسطة.. أفضل موبايل سامسونج للشباب في السوق

تصل بعض أسعار هواتف الفلاجشيب إلى مستويات عالية جدًا، حيث قد يبدأ سعر بعض الماركات من 30 ألف جنيه مما يشكل عائق كبير للشراء بالنسبة لكثير من المستخدمين، ومن بين الهواتف المميزة التي توفر سعر مناسب وكذلك مواصفات قياسية يأتي هاتف Galaxy A53 من شركة سامسونج.

وحصل Galaxy A53 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع من نوع OLED قياس 6.5 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع جودة عرض + FullHD، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ، مع نوتش على شكل ثقب صغير في منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية.

ويقدم Galaxy A53 كاميرا خلفية رباعية الرئيسية تأتي مع مستشعر بدقة 64 ميجا بكسل، متصلة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجا بكسل، مع مستشعر لتصوير الماكرو بدقة 5 ميجا بكسل، وعدسة لتصوير العمق بدقة 5 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجا بكسل.

ويحتوى Galaxy A53 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات.

ويعمل Galaxy A53 بمعالج من نوع Exynos 1280 من تصنيع شركة سامسونج مع 4 و 6 و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وسعة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD تصل إلى 1 تيرابايت.

ويبدأ سعر هاتف سامسونج Galaxy A53 في السوق المصري من حوالي 13 ألف و 499 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .