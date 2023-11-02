عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وحش الفئة المتوسطة.. أفضل موبايل سامسونج للشباب في السوق

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A53

تصل بعض أسعار هواتف الفلاجشيب إلى مستويات عالية جدًا، حيث قد يبدأ سعر بعض الماركات من  30 ألف جنيه مما يشكل عائق كبير للشراء بالنسبة لكثير من المستخدمين، ومن بين الهواتف المميزة التي توفر سعر مناسب وكذلك مواصفات قياسية يأتي هاتف Galaxy A53 من شركة سامسونج.    

 

وحصل Galaxy A53 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع من نوع OLED قياس 6.5 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع جودة عرض + FullHD، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ، مع نوتش على شكل ثقب صغير في منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية.  

 

ويقدم Galaxy A53 كاميرا خلفية رباعية الرئيسية تأتي مع مستشعر بدقة 64 ميجا بكسل، متصلة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجا بكسل، مع مستشعر لتصوير الماكرو بدقة 5 ميجا بكسل، وعدسة لتصوير العمق بدقة 5 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجا بكسل. 

ويحتوى Galaxy A53 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات. 

 

ويعمل Galaxy A53 بمعالج من نوع  Exynos 1280 من تصنيع شركة سامسونج مع 4 و 6 و 8  جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وسعة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD تصل إلى 1 تيرابايت.

 

ويبدأ سعر هاتف سامسونج Galaxy A53 في السوق المصري من حوالي 13 ألف و 499 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

وحش الفئة المتوسطة أفضل موبايل سامسونج للشباب اسعار هواتف الفلاجشيب Galaxy A53 سامسونج Galaxy A53

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المواعيد الجديدة لـ انقطاع الكهرباء رسميًا الآن|جدول الساعات لكل المحافظات بعد تعديلها

800 جنيه|الذهب يحول مساره إلى الانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 مفاجأة

للتوفير والاستثمار والثراء| شهادات البنك الأهلي بعائد يصل إلى 70%.. الحقها فورًا

الله يقرفك.. إبراهيم فايق يفتح النار على نجم صن داونز: لاعب مؤذي

قرار جديد من كولر ورحيل أوسوريو.. عبد الملك يكشف التفاصيل

معلومات استخباراتية تؤكد مساعدة زعيم كوريا الشمالية لـ حماس.. القصة الكاملة

صبري عبد المنعم لـ صدى البلد: أنا بخير الحمد لله وبشكر القضاء العادل

بسبب صن داونز | ميدو يفتح النار على الأندية المصرية

ترشيحاتنا

بعد إقصائه أفريقيًا.. تحرك جديد من اتحاد الكرة تجاه الأهلي بالدوري

الصين في حالة تأهب بعد مرور سفن أمريكية وكندية عبر مضيق تايوان

السكر بـ 27 جنيها.. أسعار مخفضة بمنافذ البيع تفعيلا لخطة مجلس الوزراء

تدمير دبابات الاحتلال.. اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حماس في غزة

معشوق الأهلاوية.. سيف زاهر يكشف الأقرب لخلافة أوسوريو في الزمالك

بعد أن افتتحه رئيس الوزراء|12 معلومة عن مجمع مدارس القرية الكونية الجديد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المقاطعة تنتصر| طرح السلع الأجنبية بخصومات مذهلة والشعب يرفض.. والمنتج المصري نمبر 1

بينها رأس كليوباترا|تفاصيل القبض على عصابة هربت آثارا مصرية بـ3 مليارات جنيه

للتوفير والاستثمار والثراء| شهادات البنك الأهلي بعائد يصل إلى 70%.. الحقها فورًا

معلومات استخباراتية تؤكد مساعدة زعيم كوريا الشمالية لـ حماس.. القصة الكاملة

فيديو

لحظات تعرف الفلسطينيين على ذويهم الشهداء في مجزرة مخيم جباليا |فيديو

الفلسطينيون يجبرون القوات الإسرائيلية في بيت لحم على العودة للوراء |فيديو

لازم نعمل صيانة لنفسنا زي العربيات.. شيرين رضا تكشف سر جمالها

إسرائيل إرهابية .. نجم أمريكي يتعرض للتشهير بسبب دعمه لـ فلسطين «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ