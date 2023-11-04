سيدات يد الزمالك يفوز على سبورتنج في الدوري

فاز الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بنادي الزمالك على نظيره سبورتنج بنتيجة 25/26 وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت بالصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور الأول لبطولة الدوري الممتاز .

يذكر أن الفريق كان قد فاز على نظيره سموحة بنتيجة 26/27 بالمباراة السابقة التي جمعتهما أمس الجمعة بالصالة المغطاة بالقلعة البيضاء .

ومن المقرر أن يلاقي سيدات يد الزمالك نظيره البنك الأهلي بالجولة السادسة من الدور ذاته، الجمعة المقبل في تمام الرابعة عصرا بملعب الأخير .

ويقود الجهاز الفني لفريق سيدات يد الزمالك: أمجد عويس مديراً فنياً ورضا حسين مدربا عاما ومحمد السباعي مخططا للأحمال ومحمد فراج مدرباً لحراس المرمى والدكتورة حبيبة هشام أخصائية العلاج الطبيعي.