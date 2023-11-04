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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التيك توك والفيديوهات والتصوير لهم تأثير كبير على توصيل الصورة والحالة للعالم

كيلاني: مواقف باسم يوسف ومحمد صلاح مؤثرة عالميا..والمقاطعة تعيد المنتجات المصرية

باسم يوسف ومحمد صلاح
باسم يوسف ومحمد صلاح

قال الكاتب محمد كيلاني، إن حملة المقاطعة تعيد المنتجات المصرية إلي الحياة مرة أخرى، معقبًا:"أحنا طول الوقت كنا بنكلم نفسنا أول مرة نكلم الغرب وصوتنا يوصل".

وأضاف «كيلاني» من خلال لقائه برنامج “الستات” على قناة "النهار" أن المشاهد التمثيلية لها تأثير إيجابي على سبيل المثال ، المشهد التمثيلي للمراسلة من CNN المعبر عن المأساة في غزة وضحت الموقف أكثر من الأول، لذلك التيك توك والفيديوهات والتصوير لهم تأثير كبير على توصيل الصورة والحالة للعالم.

وأردف الكاتب الصحفي :"إللي عمله باسم يوسف ومحمد صلاح ومطرب الراب العراقي وأنهم أتكلموا بكل لغات العالم تأثيره كبير لأنهم شخصيات مؤثرة".

كيلاني باسم يوسف محمد صلاح حملة المقاطعة المنتجات المصرية

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