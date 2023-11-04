جهز ورقك.. تفاصيل طرح شقق كاملة التشطيب لمحدودي الدخل في 11 مدينة جديدة

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نهاية العام الجاري 2023، لطرح الإعلان الجديد لمحدودي الدخل، والمعروف بـ الإعلان رقم 18 لشقق الإسكان الاجتماعي.

ويقدم "موقع صدي البلد"، تقريرا عن كل تفاصيل الإعلان الجديد، والشروط، وإجراءات التقديم.

مساحات شقق الإسكان الاجتماعي 2023



يأتي طرح الإعلان الجديد لـ شقق الإسكان الاجتماعي بمساحات تتراوح ما بين 75 و90 مترا، و في ضوء الشروط التي حددتها وزارة الإسكان، يتم طرح شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان رقم 18 بنظام التمويل العقاري على أقساط.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2023

تتراوح أسعار شقق الإسكان الاجتماعي وفقا لـ الإعلان الجديد، ما بين 245.000 و360.000 جنيه.

طرق السداد والتقسيط لـ شقق الإسكان الاجتماعي 2023

بالنسبة لمساحة 75 مترا تبدأ بمقدم 15 ألف جنيه للوحدة.

بالنسبة لمساحة 90 مترًا تبدأ بمقدم 22 ألف جنيه.

وعند تسلم شقق الإسكان الاجتماعي؛ يتم سداد 10%، وتقسيط باقي تكلفة شقق الإسكان الاجتماعي الـ90% من ثمن الشقة، بنظام التمويل العقاري، بالتقسيط على 30 سنة كحد أقصى.

شروط الحصول على شقق الإسكان 2023

1- يجب على الشخص المتقدم للحصول عليها أن يكون مصري الجنسية.

2- ضرورة أن يكون عمر المتقدم لـ شقق الإسكان الاجتماعي يتراوح ما بين 21 و50 عاما.

3- ألا يتجاوز قيمة الدخل الشهري لـ المتقدم عن 6000 جنيه لـ الأعزب و8000 جنيه للمتزوج.

4- يجب على المتقدم، عدم التقديم على أكثر من وحدة سكنية في نفس الإعلان الخاص بالتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان.

5- ضرورة سداد المتقدم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ 18، مبلغ مقدم الحجز المطلوب.

6- أن يمتلك المواطن المتقدم لـ شقق الإسكان الاجتماعي، دليلا، يثبت إقامته في المحافظة التي توفر الوحدة السكنية التي يرغب في التقديم لها، أو أن تكون لديه وظيفة بهذه المحافظة.

7- عدم تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية للمتقدم بـ شقق الإسكان الاجتماعي أو لأسرته في المدن الجديدة أو المحافظات.

المدن التي سيتم طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بها

يتضمن الإعلان رقم 18 من طرح شقق الإسكان الاجتماعي 11 مدينة كالتالي:

1- القاهرة الجديدة.

2- أكتوبر الجديدة.

3- العبور الجديدة.

4- مدينة العاشر من رمضان.

5- حدائق أكتوبر.

6- مدينة الشروق.

7- مدينة المنصورة الجديدة.

8- مدينة دمياط الجديدة.

9- غرب قنا.

10- غرب أسيوط.

11- العلمين الجديدة.

الاستعلام عن طلب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

هناك العديد من الطرق التي أتاحتها وزارة الإسكان للمواطنين؛ للاستعلام عن طلب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023، والتي تتمثل فيما يلي:

1- يمكن للمواطنين الاستعلام عن حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023، بالرقم القومي، من خلال أرقام الخط الساخن 5777.

2- يمكن الاستعلام عن حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بالرقم القومي، من خلال أرقام الخط الساخن بالاتصال برقم 5777 أو 118 من أي تليفون محمول، ومن خلال الرقم 090071117 للخط الأرضي، وذلك طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساء، عدا يومي الجمعة والسبت، لأنهما إجازة رسمية.