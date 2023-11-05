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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل عليّ ذنب لو تزوجت فتاة لا تصلي.. الإفتاء تجيب

الزواج
الزواج

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشاب عليه ألا يقدم على الزواج أو الخطبة من فتاة، وهو لا يشعر بالراحة النفسية معها.

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وأوضح "وسام"، في رده على سؤال: "هل عليّ ذنب لو تزوجت فتاة لا تصلي؟"، إنه كي يحدث التناغم والمودة والرحمة؛ يجب أن يكون الطرفان متكافئين، منوها بأن الشاب الذي يصلي ويريد أن يخطب فتاة لا تصلي، وشعر بعدم الراحة النفسية؛ عليه أن يتراجع عن هذه الخطبة، حتى لا تحدث صدامات أخرى بعد الزواج، ولا يحدث التناغم بينهما؛ فتنهار الحياة الزوجية.

وأضاف أنه لو كان هناك توافق بين الجانبين، فعلى الشاب وقتها إن كان متمسكا بالفتاة أن يحثها على الصلاة قبل الخطوبة ويأخذ بيديها إلى طريق الله.

وقال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبد المعز، إن الناس بدلوا الزواج الذي شرعه الله من مودة وسكن إلى إرهاق شديد وديون على الزوج والزوجة، مشيرًا إلى أن الله عزو وجل يقول في كتابه "أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ"، مؤكدًا أن الناس حولت نعمة الله لنقمة.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه يوجد عزوف عن الزواج رغم أنه نعمة من الله، مؤكدًا أن الجيل المتزوج وصل للأجيال الجديدة المشاكل الزوجية مع أن القرآن الكريم وصف الزواج بأنه آية من آيات الله في قوله تعالى "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً".

ووجه رسالة للشباب قال فيها إن الزواج نعمة كبيرة من الله، ولكنه أصبح نقمة لأننا أسأنا الاختيار ولم نقتدي بكلام الله- سبحانه وتعالى-، ولم نتبع سنة النبي- عليه الصلاة والسلام-، مشيرًا إلى أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: "الدنيا متاع.. وخير متاعها الزوجة الصالحة".

الزواج الشيخ رمضان عبدالمعز المشاكل الزوجية حكم الزواج

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