حسن المستكاوي: الأهلي استعاد اتزانه أمام المقاولون العرب وحقق مكاسب جيدة

قال الناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي، إن الأهلي استرد من خلال مباراته اليوم مع المقاولون العرب 3 لاعبين هم طاهر ومصطفى شوبير ومحمد هاني، لافتا أن أكرم توفيق مهاجم رائع وقوي للغاية، وإذا امتلك نصف لاعبي مصر روح "أكرم" لكان الأداء يتغير بشكل عام.

وأضاف "المستكاوي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي كانت تحتاج "جناح" يستطيع زيادة الأداء الهجومي، خاصة أن الفريق المقابل كان يدافع.

ولفت إلى أن الأهلي في بداية الشوط متقدم ووصل مرمى الخصم، وضياع ضربة الجزاء حدث إحباط كبير للاعبي الأهلي في مقابل قوة معنوية لصنداونز.

وأشار إلى أن أداء الأهلي أمام المقاولون العرب كان أفضل واستعاد اتزانه وحقق مكاسب جيدة، ولكن لا يمكن القول بأن الأهلي استرد كبرياءه الكامل إلا بالفوز أمام فريق في نفس مستوى صنداونز.