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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صفاء جلال عن دورها في ورق التوت: أي ست ممكن تبقى كدة

صفاء جلال
صفاء جلال

تحدثت الفنانة صفاء جلال عن أحدث أدوارها فى مسلسل ورق التوت الذى يعرض حاليًا، من خلال صورة لها من المسلسل بجانب صورة أخرى لها، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وعلقت صفاء جلال على الصورة، قائلة: «أي ست في الدنيا ممكن تبقي كده أو كده، ربنا يقوي كل ست شقيانة في الدنيا، سيده من مسلسل ورق التوت يا رب يعجبكم».

مسلسل ورق التوت

وتمكن مسلسل ورق التوت من الدخول الي قائمة الاعمال الأعلى مشاهدة فى مصر بعد أن طرح بأيام قليلة، عبر منصة watch it .

واحتل مسلسل ورق التوت المركز الرابع من أصل 10 مراكز هم الأعلي مشاهدة بين المسلسلات المعروضة على المنصة فى مصر.

وتدور أحداث المسلسل في مكان واحد وهو أكاديمية الفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشھر، ليواجه كل من الأبطال ما لم یتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة لكل منهم.

كما يعالج بعض القضايا الحساسة منها الختان، العنف المنزلي، تحدید النسل، الجھل، الاضطراب النفسي، التنمر، التحرش الجنسي ومشاكل الطبقیة وغيره.

مسلسل ورق التوت، بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، محمد كيلاني، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، جمال عبد الناصر، نور النبوي، سلوى محمد علي. تأليف عبادة نجيب وإخراج حسام علي.

 

أخبار صفاء جلال مسلسل ورق التوت صفاء جلال مسلسل ورق التوت

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