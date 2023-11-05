الزراعة: توجيهات مشددة للتصدي لحالات التعدي على الأراضي

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه في فبراير 2022 بالنزول والمتابعة المكثفة للتعديات على الأراضي الزراعية مع الإزالات الفورية في المهد، ولكن للأسف مع بداية أكتوبر الماضي تلاحظ شيئاً غريباً بأن الظاهرة بدأت تتفشى في التوسع على الأراضي الزراعية.

وأضاف "الشناوي"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه صدر توجيه رئاسي مطلع الأسبوع الماضي للتعامل مع هذه التعديات السافرة على الأراضي الزراعية، ومن أجل ذلك كانت هناك توجيهات من وزيري الزراعة والتنمية المحلية لتنظيم حملات مكثفة مع وزارة الداخلية.

ولفت إلى أنه جرى تنظيم خلال الخمسة أيام الماضية حملات للإزالة الفورية والجذرية على التعديات، ورفع الأنقاض مكان التعدي على الأراضي الزراعية وإعادتها على الحالة الزراعية.

وأوضح أن القانون شدد عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية، بالحبس لكل من يساهم في التعدي سواء كان المهندس الاستشاري أو المقاول أو صاحب الأرض الزراعية بحد أدنى عامين إلى 5 سنوات، وغرامة مباشرة ما بين 500 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه.