أول لاعبة في تاريخ الملاكمة المصرية.. يمنى عياد تكشف تفاصيل تأهلها للأولمبياد

قالت اللاعبة يمنى عياد، أول لاعبة في تاريخ الملاكمة المصرية تتأهل للأولمبياد، إن أهلها كانوا يخشون عليها من ممارسة هذه اللعبة في البداية، نظرا لكونها رياضة عنيفة وقتالية، ولكن عندما رأوا حماسها وشغفها لممارسة اللعبة دعموها طوال الوقت.

وأضافت "عياد"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الفريق يعسكر بالمركز الأولمبياد للاستعداد لأولمبياد باريس، كما سيُقَام معسكر في روسيا الشهر المقبل.

وأشارت إلى أن أول بطولة اشتركت بها في الملاكمة كانت بطولة الشابات بالإسكندرية، وأول بطولة التحقت بها كانت بطولة العموم وأحرزت المركز الأول بها، ثم اشتركت ببطولة البحر المتوسط، وأحرزت الميدالية البرنزية كأول فتاة مصرية تحرز ميدالية بهذه اللعبة في البطولة.

وأوضحت أن أحرزت المركز الخامس في البطولة الأفريقية في موزمبيق، وبعدها استعدت للتصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبياد، وبالفعل تأهلت للأولمبياد بعد إحرازها المركز الثاني بالتصفيات.