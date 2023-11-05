ميناء دمياط يستقبل 16 سفينة حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 16 سفينة، بينما غادر عدد 13 سفينة ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة .

وقد

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39416 طن تشمل : 7917 طن يوريا و 3182 طن جبس معبأ و 13292 طن كلينكر و 3379 طن اسمنت و 2720 طن رمل و 1500 طن ملح و 1100 طن زيت صويا و 6326 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 23739 طن تشمل : 3500 طن خردة و 823 طن خشب زان و 3900 طن ذرة و 5853 طن حديد و 2535 طن ابلاكاش و 7128 طن قمح .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1169 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 129 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1579 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 66250 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 418518 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2399 طن قمح متجهين إلى صوامع امبابة ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2869 شاحنة .