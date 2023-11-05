مفاجأة.. تفاصيل مكالمة شيكابالا مع أحمد فتوح بعد مغادرته معسكر الزمالك

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن تفاصيل مكالمة نجم الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، مع أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق، بعد مغادرته معسكر الفريق قبل مواجهة زد.

وصرح سيف زاهرعبر برنامجه ملعب أون بأن شيكابالا تواصل مع فتوح، عقب مغادرته للمعسكر، وقال له (يا ابني انت فين)، ليرد فتوح (أنا في مشوار في حاجة).

وتابع: «شيكابالا اندهش، وقال له نحن في معسكر، وليقول فتوح (لما هخلص هاجي)، ليرد عبد الواحد السيد ويقول لشيكابالا، قل له: لا تأتي المعسكر».

وأعلن نادي الزمالك، مغادرة الثلاثي أحمد فتوح، ومحمد صبحي، ومصطفى الزناري، معسكر الفريق ليلة مباراة زد، دون إذن الجهاز الفني، ليتم استبعاد الثلاثي من المباراة.

الزمالك يخسر أمام زد وخسر نادي الزمالك، بهدفين مقابل هدف، أمام زد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الأسبوع السادس من دوري Nile.