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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير سعودي: الحكومة المصرية تسهل الخدمات أمام المستثمرين

صدى البلد

قال محمد بن راشد بن عدوان المظيبري رئيس إحدى الشركات السعودية العاملة فى مصر إن السفير السعودي أسامة بن أحمد نقلي لدى القاهرة، يسعي بشكل مستمر وفعال لدعم الاستثمارات السعودية في بلدنا الشقيقة مصر ومعالجة أي تحديات ومعوقات تواجه والمستثمرين والتواصل مع المسؤلين والعمل على حلها على الفور.


وأضاف محمد المظيبري أن المملكة العربية السعودية تستثمر في قطاعات مختلفة في مصر، وهناك تواصل مستمر مع الحكومة المصرية سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، كما أن السفير السعودي أكد في عدد من التصريحات الصحفية أن اجتماع الحكومة المصرية مع المستثمرين السعوديين يهدف إلي بحث التحديات والمعوقات التي يجب حلها وتسهيل الخدمات أمام المستثمرين في مصر.

وكان السفير السعودي قد أكد في تصريحات سابقة بأن الاستثمارات السعودية في مصر لا تقتصر فقط على القطاع العقاري، بل هناك استثمارات مختلفة في قطاعات مثل الزراعة والصناعة والصحة وغيرها، قائلا: "نحن نسير في خطين متوازيين، الخط الأول منه يتحدث عن حجم الاستثمارات في مصر، والثاني يتمثل فيما إذا كان هناك أية معوقات تواجه الاستثمارات السعودية القائمة والعمل على حلها وزيادة هذه الاستثمارات في هذه القطاعات المختلفة والمتاحة في مصر".

وأضاف السفير السعودي بالقاهرة أن اللقاءات والاجتماعات التي تعقد مع الحكومة المصرية مستمرة ولا تنقطع سواء على المستوى الحكومي أو الخاص وهذه اللقاءات لا تقتصر فقط على الحكومة المصرية، بل هناك بعض الاستثمارات السعودية الخاصة بوزارات أخرى وجهات أخرى تتمثل مع هيئة الاستثمار في مصر.

وتابع: نثمن الدور المتميز الذي يقوم به  السفير في الترويج للأنشطة الاستثمارية والصناعية والاقتصادية في جمهورية مصر العربية، والخدمات والتسهيلات المتميزة المقدمة للمستثمرين الأجانب بجمهورية مصر العربية.

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