عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراه.. قصة انضمام حسن عابدين للمقاومة الفلسطينية وهروبه من الإعدام

حسن عابدين
حسن عابدين

يوافق اليوم الأحد  5 نوفمبر، ذكرى رحيل الفنان حسن عابدين، إذ ولد في 28 يوليو عام 1931، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1989، عن عمر يناهز الـ 58 سنة.

وسبق وصحح ابن حسن عابدين، تاريخ ميلاد والده، بأنه يوم 28 يوليو عام 1931، وليس يوم 21 أكتوبر، مثلما كان مُشاع حوله. 

 

حسن عابدين وحياته 

ولد الفنان حسن عابدين ، في محافظة بني سويف وهو من الممثلين الذين تركوا علامة واضحة.. مثل أدوار مميزة في السينما والمسرح إلى أن أصبح ممثلًا تليفزيونيًا.

قام حسن عابدين، ببطولة العشرات من المسلسلات التليفزيونية الناجحة في وقتها ومن بينها المسلسل الشهير "أهلًا بالسكان" بالإضافة إلى عمله في سهرات تليفزيونية وأدوار عديدة ومتميزة في مسرحيات رائعة مثل دوره في مسرحية عش المجانين ودوره في مسرحية علي الرصيف مع الفنانة سهير البابلي وكذلك له أدوار جميلة في السينما.

 

حسن عابدين وهروبه من الإعدام 

هرب حسن عابدين، من حكم الإعدام وهو في عمر الـ17 عامًا، بعد انضمامه إلى المقاومة في فلسطين عام 48 بعدما قتل جنديين من الصهاينة، ولم يخرج من المحكمة إلا بعد تهديد فدائي آخر بتفجير نفسه داخل القاعة إن لم يتم الإفراج عنه وعن زملائه.

 

وتطوع حسن عابدين، وهو في سن الـ21 في الجيش عقب ثورة يوليو 1952، وانضم إلى المسرح العسكري بصحبة حسن حسني ليلعب أول أدواره في مسرحية عن الاستعمار الفرنسي من تأليف جمال عبدالناصر نفسه، لكنها ألغيت ولم يكتب للنجم الشاب أن يلعب دور "كليبر" الذي كان مرشحًا له.

حسن عابدين الفنان حسن عابدين أعمال حسن عابدين ذكرى حسن عابدين ذكرى رحيل حسن عابدين ذكرى وفاة حسن عابدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه كاملة| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

الصعايدة يودعون رمسيس.. حكاية أضخم محطة قطارات في مصر| الافتتاح اليوم

مفاجأة سارة من البترول للمواطنين بشأن أسعار البنزين والسولار

سعر الذهب اليوم 5-11-2023 في محلات الصاغة

اسعار تذاكر المترو والقطارات والنقل العام الآن بعد تحريك أسعار البنزين|مفاجأة سارة

ساب المعسكر| أحمد فتوح يخرج عن صمته بعد قرار نادي الزمالك (تفاصيل)

حتى لا تتعرض للنصب.. السعر الرسمي لأنبوبة البوتاجاز

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

موضوعات متعلقة

أخبار الفن.. وصية فنانة الظهور بالحجاب.. اعتزال فنان إرضاء لله.. حقيقة سهرة محمد سلام فى ديسكو.. وفيديو لقاء الخميسى المثير للجدل

إيرادات الأفلام.. محمد فراج يتفوق على الجميع وعمرو عبد الجليل يزاحمه

أيمن بهجت قمر يكشف سر رفض إسماعيل ياسين زواج والديه

مات غرقا.. فيديو وصور من جنازة ماثيو بيرى نجم Friends

شارك مع عادل إمام.. فنان شهير يحتاج إلى التبرع بالدم فصيلة "b+"

عدوان جديد من الاحتلال الإسرائيلى.. شركة أجنبية تلغى التعاقد مع مطربة فلسطينية

الغموض يسيطر على برومو حكاية روحى فيك.. فيديو

هدفه التشويه.. مقطع فيديو يثير الجدل للفنان محمد سلام وحقيقة تواجده بديسكو

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال يطلق 3 رشقات صاروخية على بلدات غلاف غزة

البنوك تحسم أسعار الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير اليوم

بعد إدانته جرائم الاحتلال.. هجوم إسرائيلي حاد على أوباما |فيديو

في ذكراه.. قصة انضمام حسن عابدين للمقاومة الفلسطينية وهروبه من الإعدام

مصمم لحمل رؤوس حربية.. روسيا تطلق صاروخًا باليستيًا من غواصة نووية

رئيس المؤتمر اليهودي الأوروبي يدعو إسرائيل إلى رفض دعوة وقف إطلاق النار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساب المعسكر| أحمد فتوح يخرج عن صمته بعد قرار نادي الزمالك (تفاصيل)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الأبيض بدلا من الأسود؟

فنان شهير يجري عملية بسببها.. كيف تكتشف أمراض المخ من الأعراض؟

الخذلان الأكبر| هذه الدول العربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

فيديو

«اللي يموت الأول هيتاكل».. شاب كهف تايلاند أنهى حياته بعد مأساة 5 سنوات لسبب صادم «فيديوجراف»

وزير الصحة يكشف تفاصيل التعامل مع جرحى قطاع غزة

انتهاكات للقانون الدولي.. سامح شكري يضع بلينكن في الزاوية بسبب حرب غزة

صفعات متتالية .. المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال خسائر كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ