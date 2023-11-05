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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المعارضة الإسرائيلية ترد على تصريح «إلقاء قنبلة ذرية على غزة»

يائير لابيد
يائير لابيد

رد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على تصريح وزير التراث عميحاي إلياهو، الذي قال فيه إن إسقاط القنبلة الذرية على غزة هو أحد الخيارات أمام إسرائيل.

ووصف لابيد تصريح إلياهو بـ"الصادم والمجنون" لوزير غير مسئول، وطالب بنيامين نتنياهو بإقالته فورا.

وقال لابيد: "لقد أضر بعائلات الأسرى وأضر بالمجتمع الإسرائيلي وأضر بمكانتنا الدولية".

وأضاف: "وجود المتطرفين في الحكومة يعرضنا للخطر ويعرض أهداف الحرب للخطر - هزيمة حماس وعودة المخطوفين".

وعلق وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، صباح اليوم الأحد، على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وقال "إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة".

وأضاف الوزير الإسرائيلي عندما سئل عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة بأكملها، فأجاب: "هذا أحد الخيارات".

وتابع "لن نقدم مساعدات إنسانية للنازيين. لا يوجد شيء اسمه عدم التدخل في غزة".

وأشار إلياهو إلى أكثر من 240 أسيرا إسرائيليا لدى حركة حماس في قطاع غزة، وقال: “أصلي وآمل بعودتهم، ولكن هناك أيضا أثمان للحرب”.

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إسقاط القنبلة الذرية على غزة إسرائيل وزير التراث عميحاي إلياهو بنيامين نتنياهو

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المعارضة الإسرائيلية ترد على تصريح «إلقاء قنبلة ذرية على غزة»

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