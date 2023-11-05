شوبير يوجه رسالة لـ إبراهيم نور الدين حكم مباراة الأهلي والمقاولون العرب

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة نارية لإبراهيم نور الدين حكم مباراة الأهلي والمقاولون العرب عبر برنامج المذاع" مع شوبير" علي صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال شوبير أن حكم مباراة أمس كان في قمة التواضع والتركيز مع اللاعبين، مؤكداً حسمه للمباراة بشكل جيد بالإضافة إلي إحتساب ضربة الجزاء علي الإهلي صحيحة بنسبة 100%".

وطالب شوبير إبراهيم نور الدين وزملاء بالتواجد في كافة المبارايات لتحكمهم العادل".

أكد الناقد الرياضي عادل عطية، أن الأهلي بعد فوزه على المقاولون نجح في استعادة جزء من التوازن بعد عدم تحقيق الفوز على مدار 4 مباريات منها تعادلان أمام سيمبا التنزاني، وهزيمة وتعادل أمام صنداونز.

وقال عادل عطية، خلال لقاء له لبرنامج “ صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “نهاد سمير”، إن الأهلي في لقاء صن داونز في القاهرة رغم انتهائه بالتعادل السلبي، إلا أنه قدم أداء جيدا، ولكن النتيجة لم تكن في صالحه.

مشاركة للاعبين المميزين

وتابع الناقد الرياضي عادل عطية، أنه لا بد لمارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي أن يعيد خططه، وأن يكون هناك مشاركة للاعبين المميزين.