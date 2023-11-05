قطاع النقل البحري: نستهدف جعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات

قال رئيس قطاع النقل البحري رضا إسماعيل، إن الوزارة قامت بوضع خطة لتطوير منظومة النقل البحري بالكامل، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات.

وأضاف رضا إسماعيل، خلال كلمته التي ألقاها خلال افتتاح الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا، بحضور رئيس الوزراء: “خلال الـ 9 سنوات الماضية، كنا نمتلك ميناءً تجاريا فقط، ولكن بحلول عام 2025 سيصل عدد الموانئ إلى 18 ميناءً تجاريا”، متابعا: “نستهدف أن يكون ترتيبنا الـ 50 من أصل 193 دولة على مستوى العالم”.

ولفت إلى أن وزارة النقل تعمل على تطوير الأسطول التجاري البحري الوطني، منوها إلى أن شركة الملاحة الوطنية تمتلك 13 سفينة، وجار العمل والتطوير ليصل عدد السفن إلى 16 سفينة، بحلول عام 2024.