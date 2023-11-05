حكومة الاحتلال: عقوبة نتنياهو ضد وزير التراث لا معنى لها

ذكر وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتوقيف وزير التراث عميحاي إلياهو عن حضور اجتماعات الحكومة حتى إشعار آخر، لا معنى له.

وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن اليوم الأحد، إيقاف وزير التراث عميحاي إلياهو عن اجتماعات الحكومة إلى إشعار آخر.

جاء ذلك بعد تصريحات مثيرة للجدل للوزير الإسرائيلي، حيث قال إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة.

ونقل موقع “واينت” العبري عن وزير لم يذكر اسمه قوله: “هذه مزحة، بالكاد توجد أي اجتماعات لمجلس الوزراء على أي حال، ويتم تنفيذ معظم العمل من خلال جولات التصويت عبر الهاتف”.

وتم إلغاء اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده اليوم، دون تحديد موعد بديل.

وحاول وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو التراجع عن تصريحاته التي قال فيها إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة.

وقال إلياهو عبر حسابه على منصة "إكس": “من الواضح لأي شخص لديه عقل أن الملاحظة حول القنبلة الذرية كانت مجازية”.

وزعم "يتعين علينا بالفعل أن نظهر رداً قوياً وغير متناسب على الإرهاب، وهو ما سيوضح للنازيين ومؤيديهم أن الإرهاب لا يستحق العناء. هذه هي الصيغة الوحيدة التي تستطيع الأنظمة الديمقراطية من خلالها التعامل مع الأمر".

وتابع: “في الوقت نفسه، من الواضح أن إسرائيل ملزمة ببذل كل ما في وسعها لإعادة الأسرى أحياء وبصحة جيدة”.