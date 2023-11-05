بالتعاون مع اليونيسكو.. برنامج لطلاب المدارس للحد من المخاطر الطبيعية بالإسكندرية

قامت محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع لجنة (IOC) التابعة لليونسكو والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، لتنظيم سلسلة من حملات التوعية التى تجوب المدارس لتدريب الطلاب على خطة الإخلاء فى حالة وقوع موجات تسونامى، وذلك في إطار اهتمام محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف بالتوعية للحد من المخاطر الطبيعية التى تهدد السواحل المصرية.

وكان بداية التدريب اليوم بمدرسة سان مارك التابعة لإدارة وسط التعليمية لقربها من خط الساحل بمنطقة الشاطبى، وقد تم تدريب الطلاب على خطة الإخلاء في حال تعرضت المدرسة لموجات تسونامي وتنفيذ نموذج محاكاة لتدريب الطلاب على أماكن الخروج بالإضافة إلى ندوة لتعريف الطلاب بإعصار تسونامي وكيفية التعامل في حال وقوعه، وقد شارك في التدريب إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، ووحدة الإسعاف، وجميع الجهات المعنية.

شهد التدريب؛ الدكتورة عبير السحرتي نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والدكتورة سوزان الغرباوى نائب رئيس أفريقيا للجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونسكو ، والمهندسة نيفين الليثي مسؤول ملف التغييرات المناخية بالمحافظة، ووجيه حنا إلياس مدير مدرسة سان مارك، ووليد مرسى مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة.

من الجدير بالذكر أن؛ يوم ٥ نوفمبر هو اليوم العالمي للتوعية بأمواج تسونامي، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والغرض من هذا اليوم هو زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الإستعداد للحد من مخاطر أمواج تسونامي وتعزيز تأهب المجتمعات.