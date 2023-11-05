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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات الإسكندرية: السجن المشدد 10 سنوات بتهمة الاتجار في المخدرات

محكمة جنايات الإسكندرية
محكمة جنايات الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "ع ا.س" بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار رشدي علي قاسم رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار سامح حامد عبد الحليم، والمستشار أحمد عبد الحليم عبد الحليم، والمستشار مصطفي سعد الشويح، وسكرتير المحكمة عمرو زكي.

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كانت القضية رقم 5946 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة كرموز عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط إدارة مكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.
وتبين من التحقيقات ، الي قيام المتهم " ع.ا.س" عاطل ، بالاتجار في المواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض علي المتهم .

وعقب تنفيذ القرار وتواجد المتهم بمكان ضبطه أبصرته القوة ممسكا بجوال بلاستيكي فتم ضبطه وانتزاعه منه وبفض محتوياته، تبين أنه يحوي على 169 طربة حشيش، وبتفتيش المتهم عثر بحوزته علي طربة حشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.

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