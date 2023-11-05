مديحة كامل ابتعدت عن الرجل صاحب هذه الصفات| تعرف عليها

لم تكن مديحة كامل ممثلة كوميديا، لكنها في الوقت ذاته، كانت كانت تستطيع أن تؤدي أي دور كوميدي في جميع الأعمال السينمائية التي شاركت فيها ما دام سيقدم لها شيئا جديدا.

وكان للفنانة مديحة كامل، وجهة نظر في الرجل الذي ترغب في الارتباط به.

مديحة كامل: ميعجبنيش الراجل الهايف

ولم تنظر مديحة كامل للشكليات بالنسبة للرجل، فإذا اقتنعت بأحدهم كانت ترتبط به، وتقول مديحة كامل: «ميعجبنيش الراجل الهايف، ومببصش للشكليات، المهم عندي أن أقتنع، فإذا اقتنعت يتحول كل شيء فيه إلى جميل في نظري».

وأضافت مديحة كامل أنها لم تكرر تجربة الإنتاج السينمائي بعد إنتاج فيلم «امرأة قتلها الحب» الذي وفر لها الإحساس بمسئولية الإنسان الذي يستخدم ماله في أن يصنع ويقدم فنا، موضحة: «كما أعترف بأن الوقت لم يسعفني كثيرا لكي أعود للإنتاج».

وأشارت مديحة كامل إلى أن رسائل المعجبين التي تصلها تأخذ وقتا كثيرا في الرد، لذا كانت تخصص يوما في الأسبوع للجلوس والرد عليها، معقبة: «أغلب هذه الرسائل تدور حول محور واحد، وهو الإعجاب بدرو معين»، مؤكدة أنها كانت تتمنى أن تصبح مهندسة ديكور لو لم تصبح ممثلة.

وعانت مديحة كامل من مرض القلب طوال حياتها، وأصيبت المرة الأولى بجلطة عام 1975 أثناء تصويرها مسلسل “الأفعى”، إلا أن متاعبها الصحية الجدية بدأت قبل وفاتها بعام، حيث ظلت طريحة الفراش في مستشفى مصطفى محمود لمدة عشرة أشهر بسبب ضعف عضلة القلب وتراكم المياه على الرئة بشكل مستمر، ما استدعى مكوثها في المستشفى لفترة طويلة.

وتوفيت مديحة كامل في منزلها في 13 يناير 1997 المصادف الرابع من شهر رمضان، بعد أن صلت صلاة الفجر جماعة مع ابنتها وزوج ابنتها، ثم خلدت للنوم، وتم العثور عليها متوفاة في ظهر اليوم التالي.

اعتزال مديحة كامل التمثيل

مديحة كامل ارتدت الحجاب واعتزلت العمل في المجال الفني في أبريل 1992، وكان آخر أفلامها فيلم «بوابة إبليس»، الذي أُتلفت بعض مشاهده وتمت إعادة تمثيل المشاهد التالفة بواسطة دوبليرة لأن الفنانة مديحة كانت اعتزلت الفن وقتها ورفضت رفضًا قاطعًا العودة للتمثيل.

وتزوجت مديحة كامل ثلاث مرات، الأولى كانت من رجل الأعمال «محمود الريس» وأنجبا ابنتهما الوحيدة «ميرهان»، وتزوجت بعد ذلك من المخرج السينمائي شريف حمودة، أما زواجها الأخير فكان من محامٍ.