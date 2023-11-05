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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة: مؤتمري الانتخابي الأول في الدقهلية لنصرة غزة

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد

قرر المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد تخصيص مؤتمره الانتخابي الأول الذي يعقد بالدقهلية  يوم الجمعة القادمة ١٠ نوفمبر لنصرة غزة.

وأكد أن المؤتمر يتزامن مع القمة العربية الطارئة التي تعقد في اليوم التالي بالرياض.

وأعلن الدكتور عبدالسند يمامة أن خطابه سيتضمن مقترحات تخص التضامن العربي في مواجهة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بغزة لتكون أمام القادة العرب في قمة الرياض.

وناشد الدكتور عبدالسند يمامة المجتمع الدولي والضمير الإنساني أن يستيقظا من تلك الغفلة المتعمدة ومايحدث من غض الطرف عن اكبر جريمة ترتكب ضد شعب أعزل وتستهدف الأطفال والنساء والمستشفيات والمدارس.

وطالب رئيس الوفد القادة العرب الي وقفة حاسمة ضد هذه الهمجية الصهيونية التي تمارس أمام أعين العالم.

وحيا مرشح الوفد الرئاسي كفاح الشعب الفلسطيني وتمسكه بالأرض رغم القصف الوحشي المستمر.

وقال النائب الوفدي نائب رئيس الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشيوخ ومساعد رئيس الحملة الانتخابية للدكتور عبدالسند يمامة النائب  طارق عبدالعزيز والذي يقام المؤتمر تحت رعايته أن الدكتور عبدالسند يمامة مرشح الوفد لرئاسة الجمهورية اختار عنوان المؤتمر "غزة في قلب الوفد" وأن يخصص المؤتمر الانتخابي الأول له لنصرة غزة والقضية الفلسطينية إيمانا منه بالدور التاريخي والمستمر لحزب الوفد في الوقوف دائما مع الاشقاء الفلسطينين.

وأعلن النائب طارق عبدالعزيز عن تنفيذ فيلم وثائقي يوثق المجازر التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني في غزة بالإضافة إلي فيلم اخر يعرض بالمؤتمر يتضمن السيرة الذاتية لمرشح الوفد الدكتور عبدالسند يمامة.

كما ستحمل جميع بانرات المؤتمر صورة العلمين المصري والفلسطيني وشعارات مناصرة غزة.

ويعقد المؤتمر بميت فارس بالدقهلية يوم الجمعه ١٠ نوفمبر الساعة الرابعه عصرا.

المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد الدقهلية نصرة غزة القمة العربية الطارئة

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