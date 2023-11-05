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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تربوي: اتحاد الطلاب هم أكثر دراية بمشكلات وميول وطموحات زملائهم

اتحاد الطلاب
اتحاد الطلاب

كشف الدكتورعاصم حجازى أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، ‎هل اتحاد الطلاب وجوده مفيد في الجامعات فعليا ام ان وجوده امر روتيني؟

 

وقال الدكتور عاصم حجازى، تعبر الاتحادات الطلابية عن طموحات ورغبات الطلاب وتيسر لهم المشاركة في الأنشطة الطلابية وتعمل على تنظيم هذه الأنشطة ومتابعة تنفيذها بشكل جيد يحقق رغبات وميول الطلاب ،كما أنها تمثل حلقة الوصل بين الطلاب وقيادات الكلية والجامعة  لحل أية مشكلة قد تواجه الطلاب وبالتالي فإن الدور الذي تقوم به الاتحادات الطلابية لا يمكن لغيرها القيام به فأعضاؤها طلاب يتم اختيارهم من قبل زملائهم ثقة منهم في قدرتهم على التواصل الجيد مع القيادات.

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كما أضاف “ حجازى ”، أن اتحاد الطلاب هم أكثر دراية بمشكلات وميول وطموحات زملائهم ودورهم أساسي ومهم في المجتمع الجامعي ومفعل بشكل كامل وليس دورا روتينيا وفقط.

 

وأوضح الخبير التربوى، أن  هذه الاتحادات تعمل على اقتراح الأنشطة والمسابقات الرياضية والفنية والترويحية المختلفة كاختيار أماكن الرحلات وتنظيمها وعقد المسابقات الرياضية المختلفة وتنظيم الفرق والإشراف على المنافسات الرياضية وتنظيم المعارض الفنية وتنظيم الاحتفالات الطلابية والندوات الثقافية والإشراف عليها وعقد لقاءات دورية مع القيادات لمناقشة قضايا ومشكلات الطلاب كما أن لهم الحق في إبداء الاقتراحات فيما يخص جداول الامتحانات وتنظيمها بالشكل الذي يناسب الطلاب وتقديم أي اقتراحات أخرى تسهم في تيسير العملية التعليمية داخل الجامعة.

الدكتورعاصم حجازى جامعة القاهرة اتحاد الطلاب الاتحادات الطلابية الأنشطة والمسابقات الرياضية

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