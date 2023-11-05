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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

8 نقاط هامة.. تفاصيل امتحانات شهادة التحول الرقمي بكلية الدراسات الإفريقية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، المعلومات التى تتعلق بامتحانات شهادة التحول الرقمي FDTC.
 
وقالت كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، إن شكل امتحانات شهادة التحول الرقمي تكون كالاتى : 
١- الامتحانات تكون حضوري بمقر مركز المعلومات والاستشارات الإفريقية بكلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة.  

٢- الامتحانات تبدأ من الساعة العاشرة صباحا.

٣-  يتم تخصيص  جهاز كمبيوتر أو تابليت، ويقوم الممتحن بإدخال الـ14 رقم لبطاقة الرقم القومي كاسم مستخدم وكباسوورد باللغة الإنجليزية. 

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٤- الامتحانات الـ7 موديولات يتم توزيعها على يومين، يوم 4 موديولات ويوم 3 موديولات.

٥- مدة كل امتحان “موديول ”ساعة.  

٦- نتيجة الامتحان تعلن أمامك على الشاشة مجرد الانتهاء من إجابات الأسئلة وعمل تأكيد وإنهاء للنموذج.  

٧- درجة النجاح في كل موديول 70 درجة من 100  

٨- يمكنك الحصول على إفادة نجاح مختومة من المركز في نفس اليوم وذلك في حال اجتيازك ال ٧ موديولات بنجاح.

جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تحقيق إنجاز جديد بالتصنيفات العالمية للتخصصات بالدخول ضمن أفضل 300-400 جامعة علي مستوى العالم في التصنيف الصيني (ARWU) شنغهاي للموضوعات والتخصصات العلمية (GRAS) لعام 2023، وهو غير التصنيف العام لشنغهاي الذي تقدمت فيه القاهرة أيضاً مائة مركز، بالإضافة إلى تحقيق نسب تقدم كبيرة على مستوى العديد من التخصصات العلمية بالدخول ضمن أفضل 100 جامعة عالمية، متصدرة الجامعات المصرية والعديد من الجامعات الإقليمية، تحت مظلة منظومة الخطة الاستراتيجية للتعليم العالي برئاسة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

 

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