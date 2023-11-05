برلماني: نرفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار

ثمن النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها للأشقاء الفلسطينيين، وجهودها ومساعيها الدائمة والمستمرة لإيقاف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وقال "أبو نحول" في تصريحات صحفية له اليوم، إن الكيان الصهيوني يمارس أعمالا إجرامية وحرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، متسائلا: "أين المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية من المجازر الدموية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل في فلسطين؟!.. أين البرلمان الأوروبي وهيومن رايتس ووتش والمدافعون عن حقوق الإنسان من قتل الأطفال، وهدم المستشفيات، وتدمير عربات الإسعاف؟.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن القضية الفلسطينية في صدارة أولويات الدولة المصرية، وستظل مصر داعمة لفلسطين مهما كانت الظروف والتحديات، ونرفض تماما تهجير سكان غزة وتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

ودعا النائب خالد أبو نحول، المجتمع الدولي، بضروة التدخل الفوري، لإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنهاء معاناة الفلسطينيين الذين يتعرضون لانتهاكات صارخة يرفضها القانون الدولي الإنساني.