دعما لاستكمال مسيرة الرئيس.. اجتماع تنظيمي بمستقبل وطن بالإسكندرية

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، اجتماعا تنظيميا لأعضاء هيئة مكتب المحافظة والهيئة البرلمانية لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لبحث الاستعدادات للانتخابات الرئاسية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتناول الاجتماع الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية القادمة المقرر لها أيام ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر المقبلة، وحشد جميع القدرات التنظيمية من أجل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات الجماهيرية لدعم الرئيس السيسي بمختلف انحاء المحافظة وخاصة مع بدء الدعايا الانتخابية يوم ٩ نوفمبر.

وأكد النائب رزق راغب ضيف الله أمين الحزب بالمحافظة دعم وتأييد كافة القيادات التنظيمية والقواعد الحزبية والقيادات الشعبية والطبيعية بالإسكندرية للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة لاستكمال مسيرة التنمية والانتصار بقوة الشعب وقيادة الرئيس في معركتي البناء والبقاء، في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجهها الدولة المصرية على المستويين الاقليمي والعالمي.

وأضاف النائب رزق راغب ضيف الله، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة بقيادة القوات المسلحة والشرطة وتكاتف الشعب المصري استطاعت استعادة الامن والاستقرار والنجاح في معركة البقاء والحفاظ علي الدولة المصرية ويخوضون معركة مستمرة هي البناء من إعادة البنية التحتية ومشروعات اقتصادية وخدمات صحية.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح باقتدار في استعادة مقدرات الدولة على مستوى البنية التحتية أو بناء محطات الكهرباء والإنتهاء من المناطق غير المخططة وتقديم حياة كريمة للمواطن المصري.

وأشار النائب خالد شلبي أمين التنظيم بالمحافظة، إلى جاهزية الحزب وكافة القيادات والأعضاء على مُختلف المُستويات التنظيمية للانتخابات الرئاسية، من خلال كوادر سياسية متواجدة على الأرض، وتشكيلات حزبية تدعم الرئيس لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة ومُواصلة بناء الجمهورية الجديدة.