الصحة العالمية: توثيق 100 هجوما صهيونيا على المرافق الطبية في غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أنها وثقت أكثر من 100 هجوم على مرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وأضافت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد أن استهداف إسرائيل للمنشآت الصحية في غزة أدى إلى مقتل 504 أشخاص.

وتابعت المنظمة العالمية أن هذه الهجمات دمرت 39 منشأة و31 سيارة إسعاف.

وتعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأيام الماضية، قصف محيط المستشفيات في قطاع غزة، بل واستهدف سيارات الإسعاف، وآخرها استهداف قافلة كانت تقل جرحى في طريقهم إلى معبر رفح لتلقي العلاج في مصر.