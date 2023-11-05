عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية: توثيق 100 هجوما صهيونيا على المرافق الطبية في غزة

الاحتلال يقصف سيارات
الاحتلال يقصف سيارات الاسعاف

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أنها وثقت أكثر من 100 هجوم على مرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وأضافت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد أن استهداف إسرائيل للمنشآت الصحية في غزة أدى إلى مقتل 504 أشخاص.

وتابعت المنظمة العالمية أن هذه الهجمات دمرت 39 منشأة و31 سيارة إسعاف.

وتعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأيام الماضية، قصف محيط المستشفيات في قطاع غزة، بل واستهدف سيارات الإسعاف، وآخرها استهداف قافلة كانت تقل جرحى في طريقهم إلى معبر رفح لتلقي العلاج في مصر.

 

منظمة الصحة العالمية 100 هجوم غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه كاملة| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

أول رد من محمد سلام على بيومي فؤاد بعد تصريحاته المثيرة للجدل

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

قرار عاجل من رئيس الوزراء لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد.. تفاصيل

نتنياهو يعلن شرط وقف إطلاق النار

انتقام السماء| إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

الصعايدة يودعون رمسيس.. حكاية أضخم محطة قطارات في مصر| الافتتاح اليوم

بيان عاجل من حماس بعد تصريحات إسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لغزة

موضوعات متعلقة

ماذا يحدث داخل أمريكا.. غضب كبير في الخارجية والبيت الأبيض من بايدن

صحفي بـ غزة يفقد 4 من أطفاله و3 أشقاء في مجـ زرة مخيم المغازي 

بلينكن يصل إلى قبرص في زيارة سريعة لشكرها على مساعدة بلاده

ان بي سي: مهمة مستحيلة أمام المسعفين لإنقاذ المصابين في شمال غزة

اختتام لقاء عباس وبلينكن دون إصدار بيان مشترك

توقف حركة الطيران في مطار هامبورج الألماني بسبب اختطاف أب لطفلته

حماس تشيد بتركيا وهندوراس لاستدعائهما السفراء من الكيان الصهيوني

مصدر دبلوماسي: اتصال هاتفي لوزير الخارجية التركي مع نظيريه المصري والأردني| تفاصيل

ترشيحاتنا

رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: إسرائيل لا يمكنها القضاء على حماس

رد ساخر من روسيا علي استخدام شبيه لـ بوتين

داخلية غزة: ظهور سحب غازية نتيجة القصف الإسرائيلي بالفسفور الأبيض

ماسكين إيدي ومش هيسبوني أبدا.. رسالة حزينة من ضحية حريق شقة الطالبية

استمرار تساقط شهب الثوريات الليلة والقمر يعيق مشاهدتها

الخذلان الأكبر.. دول عربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية «فيديوجراف»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك شعر مختلف .. فرح الزاهد تستعرض جمالها | شاهد

عهد الله نجوع نموت وما نرحل.. فيديو مؤثر لأطفال فلسطين من مدرسة بغزة

حذاء غريب.. جورجينا تثير الجدل بصورتها الأخيرة| شاهد

ليست كوميديا سوداء.. مقطع فيديو لمسعفين من غزة يثير الجدل.. شاهد

فيديو

الخذلان الأكبر.. دول عربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية «فيديوجراف»

«عيل مالوش لازمة» .. هل طرد بيومي فؤاد محمد سلام من مسرحيته؟ «فيديوجراف»

غضب عربي.. ابن كيم كارداشيان يتنكر في هيئة أطفال غزة.. فيديوجراف

من عمق الألم ينشرون الفرحة.. مقطع فيديو لمجموعة أطفال فلسطينيين داخل مدرسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ