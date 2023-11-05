تامر عبد المنعم يحضر احتفالية وضع إكليل الزهور أمام تمثال "سيمون بوليفار"

ترأس وزير القوة الشعبية للشؤون الخارجية في فنزويلا، “إيڤان جيل”، احتفالية وضع إكليل من الزهور أمام تمثال المحرر سيمون بوليفار المتواجد بالقاهرة، في إطار زيارته الرسمية إلى مصر.

بدأ النشاط بعزف النشيد الوطني لجمهورية فنزويلا البوليفارية "Gloria al Bravo Pueblo" تلاه نغمات "Mi Patria" نظيرتها من الدولة الإفريقية بعد ذلك تم تخصيص دقيقة صمت على روح شهداء الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة التي ارتكبتها إسرائيل.

وخلال كلمته، سلط وزير الخارجية الفنزويلي، الضوء على الإنجاز البطولي لأبي الأمة الفينزويلية مؤكدا أنه بعد 200 عام تواصل شعوب الجنوب خوض معركة ضد المشروع الإمبريالي الذي يسعى إلى تنفيذ نظام استعماري جديد خاصة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.

حضر الاحتفالية مساعد وزير الخارجية الفنزويلية لشئون إفريقيا "يوري بيمنتل" وسفير جمهورية فينزويلا البوليفارية لدى مصر "ويلمر بارينتوس" ومساعد وزير الخارجية المصرية للأمريكتين معالي السفير "حازم فهمي" نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية "أشرف منير" ووكيل وزارة الثقافة للشئون الفنية الفنان "تامر عبد المنعم" رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية.

كما حضر الاحتفالية سفير الأرجنتين جونسالو يوريولابيتيا وسفير جمهورية كوبا مانويل روبيدو دياس وسفير جمهورية الإكوادور دينيس توسكانو أموريس وسفير بنما أليخاندرو ميندوسا جانتس وسفير بيرو خوسيه غييرمو بيتانكورت والقائم بأعمال دولة بوليفيا المتعددة القوميات إدوين ريفيرو والقائم بأعمال جمهورية الدومينيكان آندي رودريجيس دوران ومستشار سفارة جمهورية كولومبيا أليخاندرو بوتيرو.

وتعد مصر المحطة الخامسة والأخيرة في الجولة الدبلوماسية للأم إفريقيا التي يقوم بها الدبلوماسي الفنزويلي الذي عقد اجتماعات لتعزيز التعاون مع سلطات جمهورية الكونغو وإثيوبيا ورواندا وأوغندا.

يذكر أن جمهورية فنزويلا البوليفارية وجمهورية مصر العربية تأسست العلاقات الدبلوماسية بينهما في 15 نوفمبر 1950.