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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل دعوى وقف انتخابات المجلس الإنجيلي

صدى البلد

قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية بمجلس الدولة ، تأجيل الدعوى المقامة من القس أيمن لويس حنا ضد رئيس لجنه الانتخابات بالمجلس الإنجيلي العام (رئاسة الطائفة الانجيلية) ويمثلها سمير جاب الله متّى بصفته رئيس اللجنة، لجلسة 24  ديسمبر المقبل.

وطالب لويس حنا في دعواه، بوقف تنفيذ قرار الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للمجلس الانجيلي العام لاجراء انتخابات رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس للدورة المقبلة، واستبعاد القس  اندريا زكى اسطفانوس رئيس المجلس الانجيلى العام من القائمة النهائية للمرشحين.

يذكر ان لويس حنا أقام دعوى اخرى طالب فيها ،  بتنفيذ قرار الدعوة لانعقاد المجلس الإنجيلي العام، وأعضاء مجمع النعمة الرسولية داخل المجلس الإنجيلي للانعقاد للمشاركة في صياغة تاريخ جديد للمجمع الانجيلى العام ومجمع النعمة الرسولية.

وكانت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى المقامة من شحاتة يسوع صليب، التي طالب فيها بفصل الطائفة الإنجيلية عن الطائفة الأسقفية، واعتبارها طائفة مستقلة ذات سيادة .

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