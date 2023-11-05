إرهاب دولة.. برلماني: أرفض التصريحات الإسرائيلية الموتورة حول ضرب غزة بقنبلة نووية

أكد النائب محمد نشأت العمدة عضو مجلس النواب، رفضه التام وغضبه الشديد من التصريحات الموتورة، التي أدلى بها وزير إسرائيلي، بأن أحد خيارات إسرائيل في حرب غزة ضربها بقنبلة نووية، قائلا: إن هذا ارهاب دولة بمعني الكلمة، ولا يمكن السكوت على هذه التصريحات ولابد من إقالة هذا الوزير ومحاكمته.

وأعرب نشأت العمدة في تصريح صحفي له اليوم، عن تخوفه من أن تكون التصريحات الإرهابية لوزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، سياسة دولة أو تعبر عن حكومة نتنياهو، وهو ما قد يؤدي لحرب عالمية مؤكدة ويدفع لانفجار غير مسبوق بالشرق الأوسط.



وقال عضو مجلس النواب، إنه ليس غريبا على وزير بالكيان الصهيونى الإدلاء بهذه التصريحات السافرة العدوانية، مشيرا إلى ان اسرائيل كيان قائم على الاحتلال ويمارس كل أنواع الجرائم وليس غريبا عنه صدور مثل هذه التصريحات، مؤكدا أن إسرائيل ارتكبت من الجرائم ما يفوق هذه التصريحات.

وقال نائب الصعيد: إسرائيل يدها ملطخة بالدماء والجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين العزل لاسيما الأطفال والنساء، اليوم وعلى مدى التاريخ، مشيرا إلى أن هناك آلاف الشهداء والجرحى حتى اليوم نتيجة عدوان الاحتلال المستمر على القطاع منذ السابع من الشهر الماضي، وهو ما يكشف الطبيعة الوحشية لجيش الاحتلال، وسط صمت دولى وغربى مطبق.

واختتم النائب محمد نشأت العمدة تصريحه بتحذير الحكومة الإسرائيلية مجددا من التمادي في حربها في غزة. قائلا: كفى ما تم من دمار وخراب وسقوط قرابة 10 آلاف شهيد في شهر واحد وعلى الولايات المتحدة الأمريكية لجم اسرائيل.