عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إرهاب دولة.. برلماني: أرفض التصريحات الإسرائيلية الموتورة حول ضرب غزة بقنبلة نووية

النائب محمد نشأت
النائب محمد نشأت العمدة

أكد النائب محمد نشأت العمدة عضو مجلس النواب، رفضه التام وغضبه الشديد من التصريحات الموتورة، التي أدلى بها وزير إسرائيلي، بأن أحد خيارات إسرائيل في حرب غزة ضربها بقنبلة نووية، قائلا: إن هذا ارهاب دولة بمعني الكلمة، ولا يمكن السكوت على هذه التصريحات ولابد من إقالة هذا الوزير ومحاكمته.

وأعرب نشأت العمدة في تصريح صحفي له اليوم، عن تخوفه من أن تكون التصريحات الإرهابية لوزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، سياسة دولة أو تعبر عن حكومة نتنياهو، وهو ما قد يؤدي لحرب عالمية مؤكدة ويدفع لانفجار غير مسبوق بالشرق الأوسط.


وقال عضو مجلس النواب، إنه ليس غريبا على وزير بالكيان الصهيونى الإدلاء بهذه التصريحات السافرة العدوانية، مشيرا إلى ان اسرائيل كيان قائم على الاحتلال ويمارس كل أنواع الجرائم وليس غريبا عنه صدور مثل هذه التصريحات، مؤكدا أن إسرائيل ارتكبت من الجرائم ما يفوق هذه التصريحات.

وقال  نائب الصعيد: إسرائيل يدها ملطخة بالدماء والجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين العزل لاسيما الأطفال والنساء، اليوم وعلى مدى التاريخ، مشيرا إلى أن هناك آلاف الشهداء والجرحى حتى اليوم نتيجة عدوان الاحتلال المستمر على القطاع منذ السابع من الشهر الماضي، وهو ما يكشف الطبيعة الوحشية لجيش الاحتلال، وسط صمت دولى وغربى مطبق.

واختتم النائب محمد نشأت العمدة تصريحه بتحذير الحكومة الإسرائيلية مجددا من التمادي في حربها في غزة. قائلا: كفى ما تم من دمار وخراب وسقوط قرابة 10 آلاف شهيد في شهر واحد وعلى الولايات المتحدة الأمريكية لجم اسرائيل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

بيان عاجل من حماس بعد تصريحات إسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لغزة

أول رد من محمد سلام على بيومي فؤاد بعد تصريحاته المثيرة للجدل

قرار عاجل من رئيس الوزراء لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد.. تفاصيل

انتقام السماء| إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

نتنياهو يعلن شرط وقف إطلاق النار

مفاجأة غير سعيدة تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء

بعد الهجوم عليه.. بيومي فؤاد يتحدى الجمهور برد فعل صادم

ترشيحاتنا

الموضوع كبر..ناقد يطالب نقابة المهن التمثيلية بالتدخل بين بيومي فؤاد وسلام

تطويق كامل.. جيش الاحتلال يزعم بدء دخول قواته مدينة غزة خلال 48 ساعة

إكتشافات بترولية جديدة .. خبير يعلن مفاجأة سارة للمواطنين

إجراء عاجل من لبنان ضد إسرائيل بعد مقتل مدنيين في غارة للاحتلال

اتجاه لـ رحيل أوسوريو عن الزمالك وفسخ العقد بالتراضي| إعلامي يكشف مفاجأة

خبير في العلاقات الدولية: استمرار الحرب يحمي نتنياهو والحكومة الإسرائيلية المتطرفة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفلة فلسطينية تحكي موقفا مدهشا حدث معها تحت أنقاض غزة |فيديو

تعرف على أهمية تناول الجرجير فى يومك

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز يوميا؟

بعد الهجوم عليه.. بيومي فؤاد يتحدى الجمهور برد فعل صادم

فيديو

سعر الذهب والدولار اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

الخذلان الأكبر.. دول عربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية «فيديوجراف»

«عيل مالوش لازمة» .. هل طرد بيومي فؤاد محمد سلام من مسرحيته؟ «فيديوجراف»

غضب عربي.. ابن كيم كارداشيان يتنكر في هيئة أطفال غزة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ