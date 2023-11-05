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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

انفلات| برلماني: التصريحات الإسرائيلية عن ضرب غزة بقنبلة نووية يجر المنطقة لحرب شاملة

غزة
غزة

أكد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، رفضه التام وغضبه الشديد من التصريحات العدوانية التي أدلى بها وزير إسرائيلي، مهددًا بضرب غزة بقنبلة نووية، واصفا هذه التصريحات بأنها انفلات لحكومة نتنياهو، المسيطرة على إسرائيل، وقد تفجر المنطقة بأسرها.

وحذر محسن، في تصريح له اليوم، من أن تكون هذه التصريحات، بداية لموجة إرهابية عدوانية شديدة من جانب قوات الاحتلال، تدفع إلى قتل آلاف الفلسطينيين المدنيين والأبرياء.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، المجتمع الدولي، بالتصدي لإرهاب حكومة نتنياهو، ومعرفة أصل هذه التصريحات التي أدلى بها عميحاي إلياهو، وزير التراث الإسرائيلي، وعما إذا كان تم التداول بشأنها داخل حكومة نتنياهو المتطرفة.

وأشار إلى أن قول أحد وزراء إسرائيل، بأن أحد خيارات إسرائيل في حرب غزة، ضربها بقنبلة نووية؛ هذا إرهاب دولة، ولا يمكن السكوت عليه.

ولفت نائب الصعيد، إلى سقوط آلاف الشهداء والجرحى حتى اليوم، جراء عدوان الاحتلال المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، وهو ما يكشف الطبيعة الوحشية لجيش الاحتلال، وسط صمت دولي وغربي مطبق. مطالبا بعقاب هؤلاء وتقديمهم للمحاكمة.

وشدد النائب أحمد محسن، على ضرورة تصدي المجتمع الدولي لإرهاب إسرائيل، وعدوانها المستمر على قطاع غزة، والقصف البري والبحري والجوي الذي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، مخافة أن يؤدي ذلك لحرب شاملة في المنطقة.

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