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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صناعة البرلمان: حكومة الاحتلال الإسرائيلي فقدت عقلها والتهديد بالنووي إرهاب يتجاوز الحدود

النائب معتز محمد
النائب معتز محمد محمود

رفض النائب معتز محمد محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، التهديدات الصادرة عن أحد وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضرب غزة بقنبلة نووية، قائلا: حكومة الاحتلال فقدت عقلها وأعضاؤها إرهابيين .

واضاف محمود في تصريحات له اليوم، ان تصريحات وزير التراث الاسرائيلي، عميحاي إلياهو، بضرب غزة بقنبلة نووية واعتبار ذلك خيار مطروح، يعد إرهابا يتجاوز الحدود، وتعبيرا عن الفشل في مواجهة المقاومة الفلسطينية.

وأشار وكيل صناعة البرلمان، الي أن تصريحات الوزير الاسرائيلي تطرف وقح ولابد من التحقيق فيها ومعرفة ما وراءها، مضيفا: اسرائيل ترتكب المجازز وقد تقدم على عمل جنوني كذلك.

وأكد نائب الصعيد، أنه ليس غريبا عن وزير بالحكومة الاسرائيلية المتطرفة، الإدلاء بمثل هذه التصريحات السافرة العدوانية، فاسرائيل كيان قائم على الاحتلال، ويمارس كل أنواع الجرائم وليس غريبا عنه صدور مثل هذه التصريحات الدموية.

واختتم المهندس معتز محمد محمود بمطالبة الحكومة الإسرائيلية بالانصياع تماما لمطالب مصر والمجتمع الدولي بوقف فوري للحرب، وتفعيل هدنة انسانية، محذرا من وصول الأمور الى ما لا يحمد عقباه واندلاع حرب شاملة بالمنطقة.

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